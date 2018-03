BZÖ-Haubner fordert parteipolitische und ideologische Entfesselung im Schul- und Bildungsbereich

Wien (OTS) - BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner zitierte eingangs ihrer heutigen Rede im Nationalrat Hannes Androsch aus seinem Buch "Ende der Bequemlichkeit". "Die größte Gefahr für Österreichs Zukunft geht von einer Politik aus, die nicht die Kraft findet, sich den Hausaufgaben zu stellen und mit Konsequenz, Entschlossenheit und Hartnäckigkeit ihre Ziele zu verfolgen." Man könne die Politik von Rot und Schwarz in vielen Bereichen nicht besser beschreiben. Besonders treffe das auch auf die Bildungs- und Schulpolitik der letzten fünf Jahre zu, so Haubner.

In der Bildungs- und Schulpolitik gebe es zwar jede Menge Konzepte, auch Expertenvorschläge, einiges sei auch umgesetzt worden, "aber das große Ziel, die parteipolitische und ideologische Entfesselung wurde nicht in Angriff genommen", beklagte Haubner. Den Grund dafür sieht sie einzig und allein darin, "dass parteipolitische Fesseln diese Zukunftsinvestitionen für unsere Kinder verhindern und bremsen".

Österreich habe ein Schulsystem, in das sehr viel investiert werde, stellte Haubner fest. "Das Geld ist allerdings geparkt in einer überbordenden Verwaltung, in Mehrgleisigkeiten, in parteipolitischen Gremien und fehlt überall dort, wo es wirklich gebraucht wird: In den Klassenzimmern, bei der Ausstattung. Es fehlt aber auch bei zusätzlichem Förderunterricht", verwies Haubner auf die hohen Nachhilfekosten. Und es fehle mittlerweile auch an einer entsprechenden Ausstattung für Pädagoginnen und Pädagogen. Haubner sprach weiters von offenen Baustellen, was die Reform der Schulverwaltung anlangt. "Es können doch nicht Länderinteressen vor den Interessen unserer Kinder stehen", meinte Haubner Bezugnehmend auf die Aussage der Bildungsministerin, vieles sei "...derzeit nicht machbar mit den Ländern."

"Das Schulwesen muss endlich dem Bund übertragen werden. Wenn das nicht geschieht, dann werden wir nie aus diesem Dilemma herauskommen und dann wird Parteipolitik in den verschieden gefärbten Ländern immer wieder über den Interessen unserer jungen Menschen stehen", so Haubner. Zur Abschaffung der Bezirksschulräte merkte Haubner an: "Das ist vielmehr Augenauswischerei, ein Bluff, damit man nach fünf Jahren Regierungsarbeit sagen kann, wir haben in der Schulverwaltung etwas reformiert."

Haubner zum Lehrer-Dienstrecht: "Es ist ein guter Gag, wenn man sagt, man würde die Reform "jetzt auf die Reise schicken". In der nächsten Legislaturperiode wird wieder alles von vorne begonnen. Das ist unverantwortlich - nicht nur den Kindern gegenüber, es ist auch unverantwortlich gegenüber jenen Lehrerinnen und Lehrern, die wirklich engagiert und gut arbeiten."

Schule sei neben der Familie ein wichtiger Lebensraum, in dem die Kinder das Recht hätten, in einem modernen und individuellen Unterricht die bestmögliche Ausbildung zu bekommen. Und sie haben auch ein Recht auf die besten Lehrer in diesem Lebensraum. Und das ist keine Produktionsstätte", schloss Haubner in Richtung Team Stronach-Klubobmann Lugar.

