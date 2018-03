Schneeberger vor Landtagssitzung: Unterstützung unserer Wirtschaftsbetriebe durch neue NÖ Finanzierungsinitiative

Landtagssitzung findet unter Eindruck der Mordtragödie statt

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Ein ganzes Land trägt Trauer. Drei Exekutivbeamte und ein Rot-Kreuz-Mitarbeiter haben bei ihrem Einsatz für ihre Mitmenschen mit dem höchsten Preis gezahlt, nämlich mit ihrem Leben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gehören daher den Familien, die bei dieser Tragödie ihre Angehörigen verloren haben", hält VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger zu Beginn seiner Vorschau auf die morgige Landtagssitzung fest, die unter dem Eindruck der schrecklichen Ereignisse der vergangenen Tage steht.

Appell zur Sachlichkeit in der Aktuellen Stunde VP-Sicherheitssprecher LAbg. Mag. Gerhard Karner betonte, dass ein ganzes Land unter Schock stehe. "Leider wurde unsere Aktuelle Stunde zum Thema Sicherheit in Niederösterreich von der grausamen Realität eingeholt. Ich appelliere daher an alle Fraktionen im Landtag aus Respekt gegenüber den Opfern von Schuldzuweisungen Abstand zu halten. Die unfassbare Tat eines Einzelnen mit besonderer Brutalität zeigt wie gefährlich die Arbeit unserer Polizisten sein kann und wie risikoreich der Einsatz von Blaulicht- und Rettungsorganisationen ist", so der Sicherheitssprecher.

"So tragisch und aktuell die gestrige Mordtragödie auch ist, wollen wir mit der aktuellen Stunde einen Bericht über die allgemeine Sicherheitslage geben und die hervorragende Arbeit der NÖ Exekutive vor den Vorhang holen", verweist Karner auf Daten und Fakten. Der Rückgang in der Kriminalität um minus 5,8 Prozent sei für ihn auf drei Gründe zurückzuführen. Zum einen durch die gute Zusammenarbeit mit dem Innenministerium und Sicherheits-Ministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner bei den Themen Infrastruktur, Personal und Asyl, zum anderen durch die richtigen polizeitaktischen Maßnahmen wie der Schleierfahndung oder Schwerpunktaktionen sowie auch mit der Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls durch Prävention.

"FPÖ packt Schreckgespenster vor der Wahl aus"

Die zweite Aktuelle Stunde, die von der FPÖ gemeinsam mit den GRÜNEN beantragt wurde, behandelt das Thema "Neue Armut in Niederösterreich". Klubobmann Schneeberger: "Wie vor jeder Wahl spielt die FPÖ mit den Ängsten der Menschen und zaubert Schreckgespenster hervor." Zwar verdienen 10,3 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher weniger als 60 Prozent des Median-Einkommens und gelten damit als Armutsgefährdet, "doch der Österreichschnitt beträgt 14,4 Prozent und in Wien sind es sogar knapp 22 Prozent", so der VP-Klubobmann. "Und dort, wo Armut schlagend wird, hat das Land NÖ ein enges soziales Netz entwickelt", erinnert Schneeberger. Er erinnert auch an die positiven Wirtschaftsindikatoren wie dem Spitzenplatz Niederösterreichs beim Einkommen, der Kaufkraft oder dem Wirtschaftswachstum.

Neue NÖ Finanzierungsinitiative für KMUs und Leitbetriebe "Damit wir diese Top-Werte halten können werden wir in der morgigen Sitzung eine neue Finanzierungsinitiative für unsere Unternehmen beschließen. Einerseits wollen wir die bestehenden Förderinstrumente im Rahmen des niederösterreichischen Wirtschafts- und Tourismusfonds für unsere Klein- und Mittelbetriebe weiter entwickeln. Hier liegt einer der Schwerpunkte auf den Finanzierungsbedürfnissen der KMU's liegen. Auf der anderen Seite wollen wir unsere Leitbetriebe durch eine neue Förderinitiative unterstützen."

"Schmied hat unseren Kindern die kalte Schulter gezeigt"

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird Ministerin Schmied aufgefordert genügend Unterstützungspersonal für das niederösterreichische Bildungswesen bereit zu stellen. "Drei Jahre lang sind wir mit einem Pilotprojekt für Interkulturelle Mitarbeiter in den Schulen für den Bund in Vorlage getreten, obwohl es eigentlich die Aufgabe des Bundes wäre. Ministerin Schmied hat sichtlich kein Interesse an einer Fortsetzung des Einsatzes von Interkulturellen Mitarbeitern in den Schulen und stellt die notwendigen Rahmenbedingungen nicht her. Mit ihrem Verhalten zeigt sie wieder einmal den Kindern, den Eltern und den Pädagogen die kalte Schulter. Sie verweigert sogar das Gespräch mit der zuständigen Landesrätin Mag. Barbara Schwarz", kritisiert Klubobmann Schneeberger.

Daher hat das Land Niederösterreich die sprachliche Frühförderung in den Kindergartenbereich verlagert. Schneeberger: "Hier haben wir die notwendigen Kompetenzen und Möglichkeiten. So setzen wir seit dem heurigen Herbst erfolgreich 150 Interkulturelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein."

"Verhalten des Team Stronach ist beschämend"

Ebenfalls in der Landtagssitzung wird eine authentische Interpretation des Parteifinanzierungsgesetzes beschlossen. "Damit stellen wir klar, dass Wahlkampfkostenersatz nur jene Gruppierungen erhalten, die mehr als zwei Prozent der Wählerstimmen erreichen, es aber nicht in den Landtag geschafft haben. Alle Parteien im Landtag erhalten hingegen die Parteienförderung. Eine Doppelförderung des Team Stronach wird es daher nicht geben", erklärt der VP-Klubobmann. "In den 36 Jahren, in denen es diese Regelung gibt, ist keine einzige Partei auf die Idee gekommen, doppelt kassieren zu wollen. Erst die Milliardärspartei Team Stronach hat die Unverschämtheit, neben der Parteienförderung auch einen Wahlkampfkostenersatz kassieren zu wollen. Dieses Ansinnen kann man belächeln, in Wahrheit ist dieses Verhalten beschämend", so VP-Klubobmann LAbg. Klaus Schneeberger.

