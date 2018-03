Stadler/Noschiel: Spendenkonto für Familien der Opfer des Amokläufers

SPÖ NÖ und Klub der Exekutive wollen Beitrag zu Unterstützung leisten

St. Pölten (OTS) - "Wir sind über den Tod der Polizisten und des Rettungssanitäters zutiefst erschüttert. Doch so wir es in Augenblicken der Herausforderung immer tun, müssen wir jetzt als niederösterreichische Familie zusammenhalten", so der SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende Mag. Matthias Stadler und Martin Noschiel, der Vorsitzende des Klubs der Exekutive NÖ.

Es sei jetzt wichtig, den Hinterbliebenen der Opfer, dabei insbesondere den Kindern, rasch und unbürokratisch zu helfen. Damit die Familien in diesen schweren Stunden nicht auch noch finanzielle Sorgen zu bewältigen haben, wolle die SPÖ NÖ mit ihren Mitgliedern gemeinsam mit dem Klub der Exekutive ihren Beitrag leisten. Deshalb wurde ein Spendenkonto eingerichtet - jeder Euro fließt direkt an die Familien der Opfer.

Spendenkonto:

Kontonummer 0000-948802

Bankleitzahl 20256 Sparkasse NÖ

Verwendungszweck: Spenden für Opfer des 17.9.13

