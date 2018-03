Zahlung der Post landete auf ÖVP-Schwarzgeldkonto bei Mediaselect

Post: War normale "Umsatzbonifikation", ÖVP habe das Konto angegeben

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass auf dem als "ÖVP-Konto" bekannt gewordenem Konto 501-0950.95 der Firma Mediaselect bei der Oberbank nicht nur über Scheinrechnungen eingesammelte Gelder der Telekom, der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und der Lotterien eingingen.

Die Ermittler stießen auch auf eine Zahlung der Österreichischen Post AG Wien, Niederösterreich und Burgenland, die am 20. Juli 2005 exakt 114.209 Euro an das ÖVP-Konto bei der Agentur Mediaselect bezahlte. Als Zahlungsempfänger war am Zahlschein "ÖVP Wien" angegeben.

Die Post AG stellte gegenüber NEWS klar, dass es sich bei der Zahlung um einen ganz regulären Vorgang handle: Großkunden der Post bekämen nach Umsatz gestaffelte Rabatte, bei Überschreiten bestimmter Umsatzschwellen "werden Jahresbonifikationen vereinbart". Und weiter:

"Eine derartige Gutschrift wurde auch 2005 für im vorangegangenen Geschäftsjahr bei der Österreichischen Post (...) in Anspruch genommene Dienstleistungen an den Kunden 'Österreichische Volkspartei' ausbezahlt und zwar in Höhe von 114.209 Euro an das vom Kunden bekanntgegebene Konto. Damit war der Geschäftsfall für uns abgeschlossen."

Der Hinweis, dass das Konto von der ÖVP bekannt gegeben wurde, bedeutet wiederum, dass man in der Partei - entgegen den öffentlichen Behauptungen in den letzten Wochen - sehr wohl von der Existenz des "ÖVP-Kontos" bei der Mediaselect wusste. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde auch das von der Post bezahlte Geld von der Mediaselect für Kampagnen der ÖVP verwendet.

