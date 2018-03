"ATV Österreich-Trend" zeigt: Die Grünen profitieren bisher am meisten von Fernsehdebatten

ATV Meine Wahl: Sonntag, 22. September 2013, 20.15 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Der "ATV Österreich-Trend", eine von Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführte Umfrage unter 1000 wahlberechtigten Österreichern, zeigt, dass die Grünen bisher am meisten von den Fernsehdebatten profitieren. Außerdem: laut "ATV Österreich-Trend" überdenken rund 10 % der Wähler nach der TV-Diskussion ihre Wahlentscheidung und weiters haben laut "ATV Österreich-Trend" bisher ein Drittel der Wähler noch keine der TV-Debatten verfolgt. Eine gute Gelegenheit dafür bietet sich diesen Sonntag, wenn Meinrad Knapp und Sylvia Saringer am Sonntag um 20.15 Uhr live aus dem Odeon-Theater in Wien "ATV Meine Wahl - Diskussion der Spitzenkandidaten" präsentieren.

Genau eine Woche vor der Wahl bietet ATV den Sehern und Wählern die Möglichkeit sich an einem Abend kompakt über die Nationalratswahl 2013 zu informieren. Bereits um 19.39 werden Sylvia Saringer und Meinrad Knapp den politischen Fernsehabend mit "ATV Meine Wahl:

Countdown zur Diskussion" einleiten. Sie geben in dieser Sendung einen Überblick über den laufenden Wahlkampf und die bisherige Performance der Parteien. Politik-Insider analysieren außerdem eine Woche vor Tag X die Chancen und Risiken, die sich nun für die Spitzenkandidaten ergeben.

Um 20.15 Uhr startet dann die eigentliche Sendung "ATV Meine Wahl", in der sich in zwei spannenden Diskussionsrunden zuerst Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger und danach die Spitzenkandidaten Heinz-Christian Strache, Eva Glawischnig und Josef Bucher gegenüberstehen, um ihre Wahlprogramme darzulegen und um Wählerstimmen zu kämpfen.

Dazwischen analysiert eine Expertenrunde, bestehend aus Meinungsforscher Peter Hajek, Politikexperte Thomas Hofer sowie den Journalisten Anneliese Rohrer von "Die Presse" und Gernot Bauer vom "Profil". Natürlich wird Interaktivität bei ATV groß geschrieben und die Seher können sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Über facebook, twitter und E-Mail können Fragen an die Spitzenkandidaten gestellt werden. Außerdem waren Sylvia Saringer und Meinrad Knapp auf Österreich-Tour und haben die Fragen der Bürger in die Sendung mitgebracht.

