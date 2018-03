Stadler/Beer: "Junges Wohnen": Gmünd baut für die Jugend

Bereits im kommenden Jahr soll mit den Bau von zwölf Wohnungen für Jugendliche bis zum 35. Lebensjahr begonnen werden

Gmünd (OTS) - Unter dem Motto "Junges Wohnen" sollen in der Bezirkshauptstadt Gmünd rund zwölf Wohnungen für junge Gmünder BewohnerInnen entstehen. Gmünd ist dabei neben St. Pölten Vorreiter in ganz Niederösterreich.

Seit Kurzem gibt es seitens des Landes Niederösterreich ein Förderungsmodell, das speziell auf die Zielgruppe bis 35 Jahre abgestimmt ist. "Junges Wohnen" lautet dabei der Leitsatz. Bürgermeister Andreas Beer, MA: "Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit, Wohnungen anzubieten, die zum einen leistbar und zum anderen einen Start in die Eigenständigkeit ermöglichen." Das Projekt "Junges Wohnen" wurde in Niederösterreich zum ersten Mal in der Landeshauptstadt St. Pölten von Bürgermeister Mag. Matthias Stadler initiiert - und zwar ausgehend vom Verbandstag der Genossenschaften in St. Pölten. Anschließend gab es Verhandlungen von Stadler mit dem Land NÖ, um Sonderförderungen lukrieren zu können. Mit Gmünd beschreitet nun die zweite Gemeinde in Niederösterreich den Weg in dieses zukunftsweisende Vorhaben. Geplant ist die Errichtung einer Wohnhausanlage, die diesen Anforderungen gerecht wird.

Die projektierte Wohnanlage wird von der "Allgemein gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft St. Pölten" umgesetzt - für das Bauprojekt "Junges Wohnen" in Gmünd bietet sich das Grundstück hinter der Arbeiterkammer in der Kernstockgasse an. Die Stadt Gmünd stellt, nach Abschluss des Kaufvertrages mit der Arbeiterkammer (Grundstückseigentümer), den Baugrund im Baurecht zur Verfügung, im Anschluss wird die Wohnungsgenossenschaft mit der Umsetzung des Projektes betraut. "Wir beginnen jetzt mit der konkreten Projektierung. Wir rechnen daher mit einem Baustart im kommenden Frühjahr und mit der Fertigstellung etwa ein Jahr später", gaben Bürgermeister Andreas Beer, MA und der Obmann der Wohnungsgenossenschaft Wilhelm Gelb bei der Präsentation des Projektes am 18. September 2013 bekannt.

Die zwölf Wohneinheiten werden eine Größe zwischen 51 und 54 Quadratmetern aufweisen. Die Mietkosten belaufen sich pro Quadratmeter (ohne Wohnbeihilfe und Sonderförderung) auf etwa 5,30 Euro. Vizebürgermeister Mag. Gottfried Libowitzky sieht in diesem Projekt ein "richtiges Signal an unsere Jugend". Denn, so St. Pöltens Bürgermeister Mag. Matthias Stadler weiter, "Gmünd setzt damit einen optimalen Anreiz für Jugendliche und reagiert auch auf die Problematiken des Bevölkerungsrückgangs. Wir wollen die jungen Menschen möglichst in ihrem Heimatbereich halten, um weitere Absiedelungen zu verhindern."

Die Wohnungen werden in "hochwertiger und moderner Bauweise ausgeführt", die beiden Baueinheiten werden mit Relaxzonen und individuellen Zugängen zu jeder Wohnung ausgestattet, wie Genossenschafts-Obmann Wilhelm Gelb betont. Die gesamte Anlage wird zudem mit 12 Autoabstellplätzen, einer überdachten Fahrradabstellfläche sowie entsprechenden Grün- bzw. Erholungsflächen ausgestattet werden. Zum Zeitpunkt der Anmietung dürfen die Bewohner das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei Ehepartnern oder Lebenspartnerschaften muss mindestens einer der Partner die Anforderung erfüllen.

