My Café Katzenberger "to go" / Neue App zu Danielas Browsergame "My Café Katzenberger" gestartet / Spielespaß für alle Katzenberger-Fans jetzt auch für unterwegs

Bamberg (ots) - Nur wenige Wochen nach dem Release des kostenlosen Browsergames "My Café Katzenberger" (www.mycafekatzenberger.de) gibt es das beliebte Online-Spiel von Upjers als kostenlose App. Das Caféspiel läuft auf iPads und Tablets mit Android Betriebssystem.

Kaffee kochen, Gäste bedienen und die Terrasse dekorieren - dafür müssen die "My Café Katzenberger"-Spieler nun nicht mehr warten bis sie einen PC oder Laptop zur Hand haben. Sie können sich ganz gemütlich per App auch während der Fahrt im Bus, beim Picknick im Park oder im Urlaub am Strand um ihr virtuelles Café Katzenberger kümmern.

Ab sofort gibt es die mobile Version von "My Café Katzenberger" im AppStore von Apple oder im PlayStore von Google zum kostenlosen Download für Tablet-Geräte. So muss kein Spieler mehr auf seinen Café-Spaß im Browser verzichten, wenn er unterwegs ist.

Let's Play

Im kostenlosen Browsergame von Daniela Katzenberger tritt man in die Fußstapfen der kultigen TV-Blondine: Der Spieler eröffnet ein Café auf Mallorca und führt es mit immer neuen Rezepten und Dekorationen zum Erfolg. Wie im wahren Leben müssen dafür Zutaten eingekauft, Mahlzeiten am Herd gekocht und Tische wieder abgeräumt werden.

Das Spiel wurde nach Vorlage des Original Café Katzenbergers erstellt: Im Browser und auch in der App kann man genau die Umgebung des Promi-Cafés in Santa Ponsa wiedererkennen. Zudem steht Daniela Katzenberger mit ihrer unverkennbaren blonden Mähne in "My Café Katzenberger" persönlich am Herd und bedient die Gäste.

Das Spiel "My Café Katzenberger"

(http://de.upjers.com/my-cafe-katzenberger) ist in Zusammenarbeit mit

dem Entwickler und Publisher kostenloser Browserspiele Upjers und dem Management von Daniela Katzenberger 99pro media entstanden.

Upjers (www.upjers.com), 2006 gegründet, ist einer der führenden Entwickler und Publisher von Browserspielen mit Firmensitz in Bamberg. Über 60 Millionen Spieler weltweit haben sich bereits für ein Spiel von Upjers registriert. Das abwechslungsreiche Portfolio umfasst Action-, Strategie- und Social Games gleichermaßen und bietet Spielspaß für alle in mehr als 26 Sprachen. Browsergames von Upjers treffen den Nerv der Zeit und bieten Motivation, Leidenschaft und Spannung auf hohem Niveau: Auszeichnungen wie "Browsergames des Jahres" und "MMO Of The Year" bestätigen das! Ob als Mitarbeiter oder als Teil der Community: Willkommen ist, wer Spiele liebt.

Die 99pro media GmbH (www.99pro.de) ist ein Unternehmen der 99pro group GmbH mit Sitz in Leipzig. Geschäftsführer der 99pro media GmbH sind Bernd Schumacher, Susanne Beck und Hendrik Pridöhl. Die 99pro media entwickelt und produziert Fernsehformate, die als Marken voll umfänglich ausgewertet werden. Das Unternehmen steht für wahrhaftige Geschichten. Aktuelle Produktionen sind die VOX-Formate "Daniela Katzenberger - natürlich blond", "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" und "Auf und davon - mein Auslandstagebuch". Die 99pro media ist Inhaber der Marke Daniela Katzenberger.

