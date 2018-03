EEÖ-Präsident Plank an Minister Mitterlehner: nicht Erneuerbare, sondern Atom und Kohle verzerren den Markt!

Großteil der Förderungen fließt nach wie vor in Atom- und Kohlekraft

Wien (OTS) - Josef Plank, Präsident des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich, kritisiert die Äußerungen von Wirtschaftsminister Mitterlehner heute in Fuschl. Der hatte angekündigt, das Ökostrom-Fördersystem umkrempeln zu wollen. Der Dachverband EEÖ spricht sich für eine sinnvolle Weiterentwicklung des jetzigen Systems aus, wehrt sich allerdings gegen die Darstellung, dass der Ökostromausbau Verursacher von Wettbewerbsverzerrungen am Strommarkt sei. "So lange Atomenergie und Kohlekraft nicht für die Umweltschäden die sie verursachen zahlen müssen, und sogar großzügige direkte Förderungen lukrieren, ist die Diskussion über die Unterstützung für saubere Energie vollkommen fehl am Platz", so Plank.

Erst vorgestern wurde eine Studie präsentiert, wo klar dargestellt wird wie sehr die österreichische Wirtschaft vom Ausbau der erneuerbaren Energien profitiert: im Jahr 2011 betrug der Beitrag am Brutto-Inlandsprodukt mehr als 1,6 Milliarden Euro gegenüber einer Situation wo nicht in den Ausbau investiert worden wäre. Trotzdem wird europaweit immer noch mehr Geld in die Unterstützung von Atom-und Kohlekraft als in erneuerbare Energien investiert - saubere Energie wurde 2011 mit 30 Mrd. Euro unterstützt, während Atom- und Kohlekraft 35 Mrd. Euro Beihilfen bekamen.

"Nicht die Förderungen für erneuerbare Energien sondern die direkte und indirekte Unterstützung für Energie aus Atom- und Kohlekraft, und die Überkapazität aus Kohlekraftwerken verzerren den Markt", so Plank. "Wir verlangen von Minister Mitterlehner hier aktiv zu werden, statt den erfolgreichen Ausbau sauberer Energien einzubremsen."

