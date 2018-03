Aviso - 21.9.: Gemeindebau-Benennung nach Eduard Popp

Namenswidmung des Gemeindebaus Biraghigasse 38-42 nach dem ehemaligen Hietzinger Bezirksvorsteher

Wien (OTS) - Die Benennung von Wiener Gemeindebauten ist eine

Ehrung für herausragende Persönlichkeiten und ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung. Mit der Namenswidmung der städtischen Wohnhausanlage in Wien-Hietzing in "Eduard Popp Hof" ehrt die Stadt Wien einen verdienten Bezirkspolitiker. In seiner Amtszeit als Bezirksvorsteher von Hietzing erfolgte unter anderem die Errichtung der Stranzbergbrücke und der Bau der Hietzinger Volkshochschule.

Am Samstag, den 21. September, nehmen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Bezirksvorsteher aD Heinz Gerstbach und Zeitzeuge Gerhard Schmid die offizielle Namensgebung vor. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Gemeindebau-Benennung nach Eduard Popp



Datum: 21.9.2013, um 15:00 Uhr



Ort:

Biraghigasse 38-42, 1130 Wien



