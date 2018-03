GfK/Twitter: ÖVP meistgenannte Partei, Stronach erregt Aufmerksamkeit durch TV-Auftritte

Analyse von über 185.000 Tweets zu österreichischen Parteien zwischen Jänner und August 2013

Wien (OTS) - Die österreichische Twitter-Sphäre wurde in einer großangelegten Studie von GfK und Universität Wien auf der Basis politischer Inhalte untersucht. Zwischen 14. Jänner und 4. August 2013 - also von der Volksbefragung im Jänner bis vor die eigentlich "heiße" Wahlkampfphase - wurden über 185.000 Tweets in Hinblick auf die Nennung der Parlamentsparteien bzw. der Parteivorsitzenden analysiert.

ÖVP vor FPÖ und SPÖ bei Häufigkeit der Nennungen

"Twitter wird in Österreich von Journalisten und Politikern, aber auch politikinteressierten Bürgern genutzt, um innenpolitische Themen zu diskutieren. Es ist eine spannende Teilöffentlichkeit, die eine durchaus relevante Vermittlungsfunktion für das politische System hat", so Mag. Axel Maireder, Leiter des Forschungsprojekts TANEP am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien über das Projekt. Die ÖVP wurde am häufigsten genannt (25,2 Prozent der Nennungen), danach folgen FPÖ (23,2 Prozent) und SPÖ (19,3 Prozent). "Häufige Nennungen bedeuten nur, dass die Twitter-Nutzer über diese Partei kommunizieren, unabhängig davon ob dies in einem positiven oder negativen Zusammenhang passiert", betont Maireder.

Landtagswahlen erregten viel Aufmerksamkeit

"Es fällt auf, dass mit 19 Prozent der Tweets das Team Stronach sehr häufig genannt wurde, insbesondere rund um TV-Auftritte des Spitzenkandidaten", so DI Paul Unterhuber von der Sozial- und Organisationsforschung der GfK Austria. Das BZÖ (7,6 Prozent) und die Grünen (5,6 Prozent) werden relativ selten genannt. "Wir messen deutlich mehr Nennungen und um die Wehrpflicht-Volksbefragung, Landtagswahlen, Koalitionsverhandlungen in Kärnten, Salzburg und Tirol sowie rund um einzelne TV-Auftritte", so Unterhuber. Die ÖVP erhielt nach der Wehrpflicht-Volksbefragung, rund um die Diskussionen zu Neonicotinoiden und die Landtagswahlen in Salzburg und Tirol deutlich mehr Nennungen, die SPÖ wurde wegen des Verlustes des Landeshauptmann-Sessels in Salzburg häufig in Tweets genannt.

Über Tanep und GfK Global SMI Center

Die Studie entstand im Rahmen des Forschungsprojektes TOWARDS AN ANALYTICS OF NETWORKED PUBLICS (TANEP) zur Entwicklung von Methoden für die Analyse von Netzöffentlichkeiten im Rahmen von Marktkommunikation und politischer Kommunikation. Das GfK Global Social Media Intelligence Center (SMIC) mit Zentrale in der GfK Austria erhob hierfür die Daten und wirkte an den Analysen mit.

