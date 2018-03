IV-Generalsekretär Neumayer: Wachstum und Innovation nur durch Zusammenwirken von Real- und Finanzwirtschaft

Alpbach (OTS) - Mag. Christoph Neumayer diskutiert am 27. Alpbacher Finanzsymposium das Thema "Wachstum ohne Verschuldung - Wie viel Potential hat die EU?"

Die Industrie braucht in der Finanzwirtschaft einen verlässlichen und sicheren Partner, nicht zuletzt um Wachstum und damit Innovation und Arbeitsplätze sicherstellen zu können. Industriebetriebe benötigen Handlungsspielraum, um notwendige Investitionen in die Zukunft vornehmen zu können. Drohende Kreditklemmen - vor allem für den industriellen Mittelstand - müssen verhindert werden. Um das sicherzustellen, muss jedoch auch den Banken ihrerseits der Handlungsspielraum eingeräumt werden, den sie brauchen, um diese Anforderung erfüllen zu können. Regulierungen dürfen nicht zu Lasten der Kreditvergabe gehen. Mit der Bankenabgabe ist die Belastungsgrenze bereits jetzt überschritten. Sollte sie in gegenwärtiger Form weiter beibehalten werden, so wäre die Kreditvergabe in der Zukunft beeinträchtigt.

Schon jetzt ist die Belastung durch die Bankenabgabe in Österreich in Relation zum BIP beinahe zehnfach höher als in Deutschland. Grund genug, um von einem nicht unwesentlichen Wettbewerbsnachteil des Standortes Österreich sprechen zu können. Und vergessen wir nicht:

Nicht nur Unternehmensinvestitionen sind betroffen, denn üblicherweise treffen Zusatzkosten (zumindest teilweise) auch die Kunden. Also in diesem Fall alle Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer.

Auch auf europäischer Ebene muss der regulatorische Rahmen einfach und umsetzbar sein und darf nicht zu Lasten der Volkswirtschaft gehen. Die Umsetzung der globalen Basel III-Richtlinien in europäisches Recht sehen z. B. auch Erleichterungen für KMU-Kredite vor. Ein sogenannter "balancing factor" von 0,7619 wurde für KMU-Ausleihungsvolumina von bis zu 1,5 Millionen Euro in der europäischen Basel III-Umsetzung eingeführt. Das bedeutet, dass das notwendige Bank-Eigenmittelerfordernis für den einzelnen KMU-Kredit mit diesem Faktor multipliziert wird.

Dennoch ist es notwendig, eine mögliche Kreditklemme für Unternehmen im Vorfeld zu verhindern. Das gilt in hohem Maße auch für innovative Unternehmen mit größerem Bedarf an Risikokapital. Ihnen muss mit den entsprechenden Rahmenbedingungen das Aufbringen des benötigten Kapitals erleichtert werden. Die Bevorteilung von Beteiligungsfinanzierung (Private Equity, Venture Capital) muss vorangetrieben werden, etwa durch Steuerbefreiungen für Investoren. Ebenso ist an alternativen Finanzierungsmethoden zu arbeiten. Zusammenfassend gesagt, ist es geradezu fahrlässig, den Kapitalmarkt stiefmütterlich zu behandeln. Schließlich ermöglicht er langfristige Finanzierungschancen für Unternehmen und trägt damit wesentlichen Anteil daran, dass der Wirtschaftsstandort Österreich auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Als Industrie fordern wir daher eine Kapitalmarktoffensive der Bundesregierung. Denn Wachstum und Innovation können nur durch ein Zusammenwirken von Real- und Finanzwirtschaft erfolgreich verwirklicht werden.

