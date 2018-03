Turkcell T40 - das erste in der Türkei entwickelte Hightech-Smartphone

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell ist das führende Technologie- und Kommunikationsunternehmen der Türkei. Das Unternehmen setzt seine Entwicklungen und Investitionen in der Türkei mit seinem neuesten Produkt fort: dem ersten einheimischen Smartphone "Turkcell T40". Mittlerweile hat Turkcell nahezu eine Million Smartphones der T-Serie verkauft. Das neuest Smartphone des Unternehmens wurde komplett von türkischen Designern und Technikern entwickelt. Das Gerät verfügt über Sound in HD-Qualität, ausgefeilte Kamerafunktionen, einen Dual-Core-Prozessor der neuen Generation und ein 4-Zoll-Display, und das alles zu einem Preis, den sich jeder leisten kann. Das T40 kommt Ende September 2013 auf den Markt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/639227 )

Turkcell hatte auf dem im Februar in Barcelona abgehaltenen World Mobile Congress erstmals die Entwicklung eines eigenen Smartphones angekündigt. Das unter dem Projektnamen "Gebze" entwickelte Smartphone ging innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Entwicklung von Hard- und Software in Serie. Die Entwicklung des Turkcell T40 erfolgte bei Turkcell Technology, dem F&E-Arm von Turkcell, und das Geräte erntete viel Lob für seine herausragenden technischen Eigenschaften und sein Design. Die HD-Audio-Ausstattung des Turkcell T40 gewährleistet eine hervorragende Sound-Qualität für Multimedia-Anwendungen. Das Gerät verfügt ausserdem über eine hochwertige Kamera, mit der Erlebnisse in eindrucksvollen Fotos und Videos festgehalten werden können. Die speziell für das T40 entwickelte Benutzeroberfläche vereinfacht den täglichen Gebrauch.

Turkcells CEO Sureyya Ciliv sagte: "Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Marke Turkcell bei den Menschen hoch im Kurs steht, denn die Mobiltelefone der nach dem Unternehmen benannten T-Serie stiessen auf grosses Interesse. Der Ursprung der T-Serie lag in der Vision von einem gleichberechtigten Zugang zum mobilen Internet, und seither konnte Turkcell fast eine Million Smartphones der T-Serie verkaufen und damit 500 Million TL zur Gesamtwirtschaft beitragen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir das erste von türkischen Ingenieuren entwickelte Smartphone auf den Markt bringen. Mit einer speziellen, auf die Bedürfnisse der türkischen Anwender abgestimmten Benutzeroberfläche und einem Preis, der es jedermann ermöglicht, in die reichhaltige Welt von Turkcells Mobilfunkapplikationen einzutauchen, werden die Anwender einen Schritt voraus sein und jederzeit und von überall aus auf Informationen zugreifen können. Wenn man die Zahlen des ersten Halbjahres 2013 mit denen des Vorjahrs vergleicht, ergibt sich eine Steigerung um 7 % auf 6,2 Millionen importierte Mobilfunktelefone. Auch die Anzahl an Mobilfunktelefonen, die von Reisenden aus dem Ausland mitgebracht wurden, hat in der ersten Hälfte des Jahres 2013 um 11 % zugenommen. Da es sich bei einem Grossteil dieser importierten Telefone um Smartphones handelt, sollte es unser Ziel sein, dieses Leistungsbilanzdefizit zu verringern. Die Türkei verfügt heute über eine Mobilfunkinfrastruktur, die zu den besten der Welt zählt. Da sich immer mehr Anwender dem mobilen Internet zuwenden, wird die Nachfrage nach Smartphones sicherlich zunehmen. Wir sollten in der Lage sein, mit unseren einheimischen Fachkräften hochwertige Smartphones zu entwickeln. Mit dem Turkcell T40 möchten wir auch andere Unternehmen in diesem Bereich dazu ermutigen, eigene Smartphones zu entwickeln und auf diese Weise einen Beitrag zur türkischen Volkswirtschaft zu leisten. Ich möchte hiermit allen Beteiligten meinen herzlichen Dank aussprechen und diesen Dank mit der Hoffnung verbinden, dass das T40 für Turkcell ein weiterer grosser Erfolg werden möge."

T40 Eigenschaften:

Das Turkcell T40 unterscheidet sich von anderen Angeboten durch eine spezielle, von türkischen Ingenieuren entwickelte Android-Schnittstelle, eine Hartschale mit türkischen Motiven sowie Systemklänge und Icons, die es dem türkischen Anwender leicht machen, schnell auf die am häufigsten benötigten Applikationen zuzugreifen.

Der "Lock-Screen" des Turkcell T40 ermöglicht die Anzeige ungelesener Nachrichten, verpasster Anrufe und E-Mails, ohne dass dazu die Bildschirmsperre aufgehoben werden müsste; zur Beantwortung genügt eine einzige Berührung. Das "Icon-Display" besteht aus neun Icons. Es enthält Verknüpfungen mit den Favoriten im Adressbuch, oft verwendeten Applikationen sowie Nachrichtendienst, E-Mail, Fotos, eingebauter Cloud-App, Facebook, Kalender und Suchfunktion. Die Systemklänge des T40 für Nachrichteneingang, Alarm, Glocke und sonstige Sounds sind auf den türkischen Benutzer abgestimmt.

Mit HD-Klangqualität und einer stark verbesserten, besonders klaren und gut erkennbaren Stimmübertragung überzeugt das Gerät auch bei Konferenzschaltungen und Stimmerkennungssystemen. Die Rauschunterdrückungsfunktion des T40 geht in puncto Klangtechnik noch einen Schritt weiter: Sie bietet eine Lösung mit Doppelmikrofon; mit einem Mikrofon wird die Stimme des Benutzer aufgenommen und in bester Qualität übertragen, während ein zweites Mikrofon Umweltgeräusche erkennt und ausfiltert. Da das Gerät über die "SRS Certified Surround Sound"-Technologie verfügt, stehen Multimedia-Anwendungen wie Turkcell TV, Turkcell Music and Fizy in exzellenter Tonqualität zur Verfügung.

Zusätzlich zur Kamera an der Vorderseite, mit der Bildtelefonate geführt werden können, verfügt das Gerät noch über eine 5-MP-Kamera mit Blitz an der Rückseite. Mithilfe ihrer ausgefeilten technischen Funktionen und "Zero-Shutter Delay" [Null-Auslöseverzögerung] gelingen Schnappschüsse garantiert. Die Kamera des Turkcell T40 zeichnet sich darüber hinaus durch Gesichtserkennung, eine Funktion für Aufnahmen in HDR-Qualität und automatische Szenenerkennung aus.

Das Turkcell T40 verfügt über 4 GB Speicher und wiegt nur 135 Gramm. Betrieben wird es mit einem Qualcomm Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz, und die Anzeige besteht aus einem 4-Zoll-Display. Als Betriebssystem verwendet es Android 4.1 Jelly Bean. Der Akku des Geräts hat eine Turkcell-Schnittstelle und liefert 240 Stunden Stand-by- und 480 Minuten Sprechzeit. Das Turkcell T40 verfügt über NFC und bietet WLAN-Offload-Support überall dort, wo das Turkcell-Netzwerk unterstützt wird.

Turkcell T40 - Technische Eigenschaften Prozessor: Qualcomm 8225 1,2 GHz Dual Core Interner Speicher: 4 GB Bildschirm: 4-Zoll-Display WVGA (480 x 800) LCD IPS 256 K Kamera: 5 MP mit Blitz Rückseite - 0,3 MP Vorderseite Gesichtserkennung, Lächelerkennung, HDR Kameraeigenschaften: Zero-Shutter Delay, automatische Szenenerkennung Sound-Eigenschaften: HDOn, Rauschunterdrückung, Surround Sound Akku 1600 mAh (rund 240 Stunden Stand-by, 480 Minuten Sprechzeit) Benutzeroberfläche: Turkcell-Schnittstelle NFC: Ja Betriebssystem: Android 4.1 (Jelly Bean) Abmessungen: 126 mm x 64,8 mm x 10,85 mm Gewicht: 135 g

Turkcell Technology:

Turkcell Technology entwickelt Smartphones unter der Marke Turkcell sowie Mobilfunk-Apps, mobile Internet-Dienste, Faktura-, Preisfindungs- und OP-Systeme, Lösungen zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Marketing-Channels, Mobile Marketing und Business Intelligence, SIM-Services, mobile Finanzdienstleistungen, Roaming-Lösungen, Maschine-zu-Maschine-Plattformen und -Lösungen (M2M) sowie Mehrwertdienste und Produkte im Bereich der Telekommunikation.

Turkcell Technology hält ein grosse Anzahl von Patenten, die das Leben seiner Kunden bereichern und einfacher machen. Und selbstverständlich findet der Erfolg dieser in eigener Regie entwickelten Produkte und Dienstleistungen eine weitere Bestätigung durch diverse Auszeichnungen, die auf internationaler Ebene errungen werden konnten. Kürzlich erhielt Turkcell zwei separate Auszeichnungen bei den diesjährigen Rankings für die Bilisim Top 500. Die erste Auszeichnung erfolgte in der Gruppe "Mobile Applications" und die zweite in der Gruppe "Turkey-based Developer Software".

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 34,7 Millionen Kunden (Stand: 30. Juni 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,5 Millionen Kunden (Stand: 30. Juni 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen war einer der ersten Betreiber weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual-Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 MB/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden immer die neueste Technologie anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 30. Juni 2013) beträgt 99,35 % im 2G- und 84,43 % im 3G-Netz. Turkcell meldete zum 30. Juni 2013 einen Nettoumsatz von 2,9 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD) mit Gesamtaktiva im Wert von 19,6 Mrd. TRY (10,2 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Turkcell.

Nihat Narin Director of Investor and International Media Relations Tel.: +90-212-313-1244 E-Mail: nihat.narin @ turkcell.com.tr Asli Tan International Media Relations Manager Tel.: + 90-212-313-2682 E-Mail: asli.tan @ turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr

Mit einem Klick auf den nachstehenden Link können Sie die aktuellen Entwicklungen bei Turkcell auf Twitter verfolgen.

http://twitter.com/TurkcellNews

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120614/537932-b http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/639227