AVISO: Michael Spindelegger in Tirol

Wien, 17. September 2013 (ÖVP-PD) Morgen Mittwoch, den 18. September 2013, ist ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger gemeinsam mit dem ÖVP-Spitzenkandidaten Tirols, Karlheinz Töchterle, in Tirol unterwegs. Spindelegger besucht die Firma "Schafferer Holz" in Navis und die Fafga-Messe in Innsbruck und ist am Abend beim Herbstfest der Tiroler Volkspartei. Die

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu den folgenden Terminen herzlich eingeladen: ****

Betriebsbesuch bei der Firma "Schafferer Holz"

ZEIT: 13:30 Uhr

ORT: Ausserweg 61b, 6145 Navis

Besuch der Fafga, der Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design ZEIT: 15:30 Uhr

ORT: Messe Innsbruck, Eingang: Ing.-Etzel-Straße

Besuch des Herbstfests der Tiroler Volkspartei

ZEIT: 19:00 Uhr

ORT: Messe Innsbruck, Forum 1

