Nationale NFC-Initiative wird das kontaktlose Bezahlen mit dem Handy und weitere Zusatzdienste in Österreich einführen

Wien (OTS) - Führende österreichische Unternehmen aus dem Banken-, Kreditkarten-, Kartenpersonalisierungs-, Informations- und Kommunikationstechnologie-Bereich wie Austria Card, Card Complete, Drei, Erste Bank und Sparkassen, First Data Austria, MasterCard, Nexperts, PayLife Bank, T-Mobile und Visa rufen gemeinsam die sogenannte "Mobile Wallet Initiative Austria" ins Leben, um einen offenen, österreichweiten Standard einer mobilen Brieftasche zu entwickeln.

Mit dieser mobilen Brieftasche können Endkunden nicht nur mit dem Handy kontaktlos bezahlen, sondern in Folge auch Zusatzangebote wie Kundenkarten, Gutscheine und Coupons durch einfaches Berühren an Kassen nutzen.

Die Zusammenarbeit gewährleistet die Bereitstellung von Diensten unterschiedlichster Anbieter aus den Bereichen Handel, Transport, Ticketing, Sicherheit, Banken etc. in einer mobilen Brieftasche auf Basis eines einheitlichen Technologiestandards (NFC = Near Field Communication). Dadurch werden technische Insellösungen vermieden und branchenübergreifende Akzeptanz sowie Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt gestellt. Zum Beispiel bietet die Einbindung von MasterCard und Visa Karten in einer gemeinsamen mobilen Brieftasche Kunden höchstmögliche Flexibilität beim mobilen Bezahlen.

Mit diesem Projekt soll Österreich innerhalb der nächsten Monate zu einem Vorzeigeland für den Einsatz von Mobile Payment und Mobile Loyalty (Kundenbindungsprogramme) unter Einsatz von NFC werden. Für die Sicherheit am Handy sorgt eine spezielle NFC-taugliche SIM-Karte, die von den Mobilfunkbetreibern herausgegeben wird.

Die teilnehmenden Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung und Einführung der mobilen Brieftasche. Derzeit läuft die Testphase, im Herbst 2013 startet ein österreichweiter Pilot. Die technische Marktreife der Lösung ist für 2014 geplant.

Kontaktloses Bezahlen mithilfe der NFC-Technologie gehört zu den aktuellsten Entwicklungen am Zahlungsmarkt. Die zunehmende Verfügbarkeit von kontaktlosen Zahlungsterminals im Handel ermöglicht das schnelle und sichere Zahlen mittels kontaktlosen Karten und in naher Zukunft auch durch die mobile Brieftasche am Handy.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Igor Pejic

Head of Marketing

AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

Lamezanstrasse 4-8, A-1230 Vienna

T: +43 (1) 61065 - 104

M: +43 664 827 9867

F: +43 (1) 61065 - 97 104

Igor.Pejic @ austriacard.at

Web: www.austriacard.at | www.lykos.gr