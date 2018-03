Lothar Matthäus: Letzte Motivationsspritze für die Austria vor dem Spiel gegen Porto?

- Sky-Experte Lothar Matthäus von Austria Wien nicht überzeugt - Alle Spiele der UEFA Champions League live gibt's nur auf Sky

Wien (OTS) - "Wir sind in der Gruppenphase und fahren nicht auf Urlaub", sagt Austria-Tormann Heinz Lindner am Sonntag bei "Talk und Tore". Für den Schlussmann der Violetten ist klar: "Wir wollen im Europacup überwintern." Nicht ganz so überzeugt von den Qualitäten der Wiener ist anscheinend Lothar Matthäus.

Der Sky-Experte, der am Dienstag beim Heimspiel des FC Bayern gegen ZSKA Moskau erstmals als Co-Kommentator im Einsatz ist, antwortet auf die Frage, was er sich von der Austria in der UEFA Champions League erwartet, knallhart: "Sorry, nichts!"

Vielleicht ist dies ja, falls überhaupt noch notwendig, die letzte Motivationsspritze für den österreichischen Meister, der am Mittwoch gegen den FC Porto in den Ring steigt. Sky Sport Austria überträgt ab 20.15 Uhr live aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Durch den Abend führen Moderator Thomas Trukesitz und Sky-Experte Heribert Weber, Kommentator des Spiels ist Martin Konrad.

Sky überträgt allerdings nicht nur die Partie der Austria, sondern alle Spiele der UEFA Champions League live und in HD. Die Vorberichterstattung am ersten Spieltag beginnt am Dienstag und Mittwoch jeweils um 19.00 Uhr auf Sky Sport HD 1. Zum Auftakt begrüßt Moderator Sebastian Hellmann am Dienstag Sky-Experte Franz Beckenbauer, Arne Friedrich sowie den Journalisten Julius-Müller-Meiningen.

Am Mittwoch führt Moderator Jan Henkel durch die Live-Berichterstattung. Gemeinsam mit Sky-Experte Ottmar Hitzfeld, Felix Magath und Dominik Bardow vom "Tagesspiegel" stimmt er die Zuseher auf die Mittwoch-Spiele ein. Besonders Zuckerl für Taktikfüchse: Analyse-Experte Erik Meijer ist wieder mit an Bord -und das mit einigen brandneuen Analyse-Tools. Ein weiteres neues Highlight ist die Sky HD Fan Zone. Kunden mit Satellitenempfang und in ausgewählten Kabelnetzen sehen alle Parallel-Spiele auf einem Bildschirm. Mit der Fernbedienung können die Zuschauer von Spiel zu Spiel springen, die Tonspur bestimmen und direkt ins Vollbild der gewählten Begegnung wechseln. So verpassen Fans keine einzige Spielminute mehr.

Den ersten Auftritt von David Alaba mit Titelverteidiger FC Bayern München überträgt Sky mit 19 Kameras. Zwei sogenannte Pico Highspeed-Kameras (auf einem Kran bzw. auf Schienen) sowie die Ultra-Slomo-Kamera Antelope, die ebenfalls auf Schienen 2500 Bilder pro Sekunden schießt, holen die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen noch näher an das Spielgeschehen heran. Über die Bayern sagt Lothar Matthäus: "Sie haben die Qualität, den Titel zu verteidigen. Ich wünsche es dem Verein und den tollen Fans." Das Triple traut er dem Verein und dem neuen Trainer Pep Guardiola jedoch nicht zu, denn "dazu braucht man das nötige Quäntchen Glück. Und das hatten die Bayern bereits im vergangenen Jahr. Aber zwei Titel werden sie holen."

Die Harald Schmidt Show direkt im Anschluss

Am Dienstag und Mittwoch zeigt Sky um 0.00 Uhr die Harald Schmidt Show im Anschluss an die Live-Übertragungen in einer zusätzlichen Ausstrahlung auch auf Sky Sport HD 1 und Sky Sport 1. Somit können alle Fans die neue Ausgabe der LateNight-Show noch am selben Abend sehen.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League auf Sky Sport HD und Sky Go

Dienstag, 17. September 2013

Bayern München - ZSKA Moskau

Manchester United - Bayer Leverkusen

Benfica Lissabon - RSC Anderlecht

Kopenhagen - Juventus Turin

Real Sociedad - Schachtjor Donezk

Galatasaray - Real Madrid

Olympiakos - Paris St. Germain

Viktoria Pilsen - Manchester City

Vorberichte ab 19.00 Uhr

Mittwoch, 18. September 2013

Schalke 04 - Steaua Bukarest

Chelsea - FC Basel

Olympique Marseille - Arsenal

Napoli - Borussia Dortmund

Austria Wien - FC Porto

Atletico Madrid - Zenit St. Petersburg

AC Milan - Celtic Glasgow

FC Barcelona - Ajax Amsterdam

Vorberichte ab 19.00 Uhr

Über Sky Österreich

Die Sky Österreich GmbH ist ein 100% Tochterunternehmen der Sky Deutschland AG, dem führenden Abo-TV-Unternehmen in Deutschland und Österreich mit rund 3,5 Millionen Kunden. Sky bietet Live-Sport, aktuelle Filme, preisgekrönte Serien, Kindersendungen und Dokumentationen. Sky Abonnenten können über 70 Sender in einzigartiger HD-Qualität inklusive eines 3D-Senders sehen. Dank der Innovationen Sky Go und Sky Anytime ist das Programm auch unterwegs sowie auf Abruf zu empfangen.

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Luke

Manager Sports Communications

T: 01/88021-2152

M: 0676/880212152

christoph.luke @ sky.at

www.skysportaustria.at

www.facebook.com/SkySportAustria

www.twitter.com/SkySportAustria

www.instagram.com/SkySportAustria