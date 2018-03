Chiesi Farmaceutici und Cornerstone Therapeutics kündigen eine Fusionstransaktion an, bei der Chiesi 100 Prozent Eigentum an Cornerstone für 9,50 USD pro Aktie in bar erwerben wird

Parma, Italien, Und Cary, North Carolina (ots/PRNewswire) - Chiesi Farmaceutici S.p.A. ("Chiesi"), ein fuehrendes europaisches Pharmaunternehmen, und Cornerstone Therapeutics Inc. ("Cornerstone"), ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Kommerzialisierung von Produkten fuer Krankenhauser in den USA und die angrenzenden Spezialmarkte konzentriert, gaben heute bekannt, dass der Sonderausschuss des Verwaltungsrats von Cornerstone sowie die Vorstande beider Unternehmen einem endgueltigen Fusionsvertrag zugestimmt haben, gemass dem Chiesi alle ausstehenden Stammaktien von Cornerstone fuer 9,50 USD pro Aktie in bar erwerben wird. Chiesi besitzt derzeit 58 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien von Cornerstone.

Die Transaktion bedeutet einen Aufpreis von rund 78 % auf Cornerstones Borsenschlusskurs von 5,35 USD am 15. Februar 2013, dem letzten Handelstag vor dem Eingang des ersten schriftlichen Kaufangebots von Chiesi, und einen Aufpreis von rund 42 % bezogen auf die Obergrenze von Chiesis anfanglichem Angebot.

Die Transaktion treibt Chiesis Initiative voran, eine grossere globale Prasenz aufzubauen, und ist ein wichtiger Schritt zur Starkung seiner Prasenz in den Vereinigten Staaten. Die UEbernahme schafft eine Grundlage fuer neue Projekte in den Bereichen Intensivpflege und Erkrankungen der Atemwege und wird einen Vertriebskanal fuer alle Produkte bereitstellen, die Chiesi beabsichtigt, in den USA zu vermarkten. Dank dieser Transaktion wird Chiesi zukuenftig eine grossere Rolle im Intensivpflegebereich in den USA spielen, dem weltweit grossten Markt fuer diese Art der Versorgung (ca. 50 % der Projekte zu Arzneimitteln fuer seltene Leiden kommen aus den USA). Chiesi hat ein starkes Produktangebot, einschliesslich sehr vielversprechender Molekuele fuer die Behandlung von Atemwegserkrankungen und seltenen Krankheiten, und wird auch weiterhin seine Produktpalette entwickeln, wahrend es seine Prasenz in den USA konsolidiert.

Die Transaktion positioniert Cornerstone fuer ein langfristiges Wachstum und seine weitere Entwicklung als ein privates Unternehmen und verschafft ihm das notige Mass an finanzieller Flexibilitat zur Erweiterung der Produktpalette von Cornerstone, Verstarkung seines Marketing-Netzwerks und ermoglicht dem Unternehmen, zusatzliche Gelegenheiten zum Erwerb qualitativ hochwertiger Produkte fuer Atemwegserkrankungen zu nutzen.

"Wir freuen uns, diese Transaktion anzukuendigen, die den Cornerstone-Aktionaren einen sofortigen und bedeutenden Barwert bietet, und Cornerstone eine verbesserte Flexibilitat verleiht, um auf dem globalen Markt zu wachsen und zu florieren", sagte Ugo Di Francesco, Chief Executive Officer von Chiesi. "Mit Chiesis Unterstuetzung wird Cornerstone seine Mission weiterhin erfuellen, innovative pharmazeutische Losungen zur Verbesserung der Lebensqualitat von Menschen zu entwickeln und zu vermarkten. Wir werden weiterhin Cornerstones marktfuehrende Atemwegsprodukte fordern und werden gleichzeitig eine starke Prasenz auf dem Intensivpflegemarkt etablieren. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Cornerstone und darauf, die talentierten Mitarbeiter dieses Unternehmens in der Chiesi-Familie begruessen zu duerfen."

"Zusammen mit Chiesi haben wir erhebliche Fortschritte bei der Umwandlung von Cornerstone in einen Marktfuehrer in unserem therapeutischen Kernbereich der Krankenhausversorgung und der dazugehorigen Spezialprodukte gemacht und wir erwarten, dass sich durch diese interessante Transaktion noch bessere Entwicklungsmoglichkeiten ergeben werden", sagte Craig Collard, CEO und Vorsitzender von Cornerstone. "Wir freuen uns, unseren Mitarbeitern als Teil eines global agierenden Unternehmens zusatzliche Moglichkeiten und unseren Kunden zusatzlichen Nutzen bieten zu konnen. Cornerstone hat ein solides Fundament und wir glauben, dass dies ein logischer nachster Schritt ist, um langfristigen Erfolg zu erzielen."

Herr Collard, der wirtschaftliche Eigentuemer von etwa 6 % der im Umlauf befindlichen Cornerstone-Aktien, ist eine Abstimmungsvereinbarung eingegangen, im Rahmen derer er zugestimmt hat, dass alle seine Anteile zugunsten der Transaktion stimmen werden.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2014 abgeschlossen sein, sobald bestimmte Bedingungen erfuellt worden sind. Dazu gehort die Zustimmung der Mehrheit der Cornerstone-Aktionare mit Ausnahme von Chiesi und mit Ausnahme der leitenden Angestellten und Direktoren von Cornerstone, und die Erfuellung weiterer marktueblicher Abschlussbedingungen. Die Unternehmen sind der Ansicht, dass die Transaktion keiner Freigabe gemass den Verbesserungen zum Antikartellgesetz nach Hart-Scott-Rodino (HSR) von 1976 bedarf. Diese und andere UEberlegungen werden ausfuehrlicher im Fusionsvertrag dargelegt, der als Anlage dem Formular 8-K beigefuegt und bei der US Securities and Exchange Commission eingereicht wird.

Die Firma Jefferies International Limited dient Chiesi in dieser Angelegenheit als Finanzberater und Morgan, Lewis & Bockius LLP als Rechtsberater. Lazard fungiert als Finanzberater fuer Cornerstone und Clifford Chance als Cornerstones Rechtsberater.

Weitere Informationen und wo sie zu finden sind

Cornerstone beabsichtigt, bei der Securities and Exchange Commission ( Borsenaufsichtsbehorde der USA, nachfolgend "SEC") eine Bevollmachtigung einzureichen, und Cornerstone und Chiesi beabsichtigen, bei der SEC gemeinsam einen Terminplan auf Vordruck 13E-3 und andere relevante Materialien einzureichen. Den Inhabern der Cornerstone-Stammaktien wird eine endgueltige Bevollmachtigungserklarung mit der Bitte um ihre Genehmigung fuer den geplanten Zusammenschluss zugesandt. WIR BITTEN DIE INVESTOREN DRINGEND, SICH DIE BEVOLLMACHTIGUNG SOWIE DEN TERMINPLAN AUF 13E-3 UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON CORNERSTONE oder Chiesi EINGEREICHT WERDEN, DURCHZULESEN, SOBALD SIE VERFUEGBAR WERDEN, DENN SIE WERDEN WICHTIGE INFORMATIONEN zu CORNERSTONE UND zu dem geplanten ZUSAMMENSCHLUSS ENTHALTEN. Die Investoren werden gebeten, diese Dokumente unbedingt sorgfaltig und in ihrer Gesamtheit zu lesen. Investoren werden diese Materialien (sobald sie verfuegbar sind) und andere Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden, kostenlos auf der SEC-Website (http://www.sec.gov) erhalten konnen. Darueber hinaus werden diese Materialien (sobald sie verfuegbar sind) auch kostenlos ueber die Website von Cornerstone (http://www.crtx.com) erhaltlich sein. Investoren konnen auch alle Berichte, Erklarungen und andere Informationen, die von Cornerstone bei der SEC eingereicht werden, direkt bei der SEC in deren Raum fuer offentliche Einsichtnahme in der 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549, lesen und kopieren. Bitte rufen Sie die SEC unter 1-800-SEC-0330 an oder besuchen Sie die SEC-Website, um weitere Informationen ueber ihren Raum fuer offentliche Einsichtnahme zu erhalten.

Beteiligte an der Proxy Solicitation

Die Vorstandsmitglieder, Fuehrungskrafte und andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter von Cornerstone konnen als Beteiligte beim Einwerben von Stimmrechten von den Aktieninhabern in Bezug auf den geplanten Zusammenschluss auftreten. Informationen ueber die Vorstandsmitglieder und Fuehrungskrafte von Cornerstone sind in Cornerstones Jahresbericht auf Formular 10-K fuer das Geschaftsjahr zum 31. Dezember 2012 zu finden, das von Cornerstone am 14. Marz 2013 bei der SEC eingereicht und durch das am 11. April 2013 bei der SEC eingereichte Formular 10-K/A abgeandert wurde. Weitere Informationen ueber die Beteiligten an der Proxy Solicitation und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen in Bezug auf gehaltene Sicherheiten und andere Dinge werden in der Stimmrechtsvollmacht selbst und in anderen relevanten, bei der SEC eingereichten Materialien enthalten sein, sobald diese verfuegbar werden.

UEber Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Das Unternehmen Chiesi Farmaceutici wurde 1935 in Parma, Italien, gegruendet und hat derzeit 25 Tochtergesellschaften weltweit. Das Unternehmen vertreibt seine Arzneimittel in ueber 60 Landern. Die Produktionsstatten von Chiesi in Parma, Blois (Frankreich) und Santana de Parnaiba (Brasilien) sowie die F&E-Zentren in Parma, Paris, Rockville (USA) und Chippenham (GB) buendeln ihre Anstrengungen, um die vorklinischen, klinischen und Zulassungsprogramme der Gruppe voranzutreiben. Zum Ende des Jahres 2012 beschaftigte die Chiesi-Gruppe insgesamt ueber 3.800 Mitarbeiter, darunter mehr als 350 im Bereich Forschung und Entwicklung. Schwerpunkte der Tatigkeit sind Arzneimittel fuer Atemwegserkrankungen und fuer andere Spezialbereiche der Medizin.

UEber Cornerstone Therapeutics Inc.

Cornerstone Therapeutics Inc. mit Sitz in Cary, North Carolina, ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Kommerzialisierung von Produkten fuer den Krankenhausbedarf und die angrenzenden Spezialmarkte konzentriert. Zu den wichtigsten Elementen der Strategie von Cornerstone gehoren seine konzentrierten Bemuehungen im Hinblick auf Handel und Entwicklung im Krankenhausbereich und dem angrenzenden Spezialproduktbereich auf dem US-Pharma-Markt, weiter die Suche nach Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen sowie von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten oder von Produkten, die sich im Zulassungsstadium oder in einem fortgeschrittenen Versuchsstadium befinden und die zu Cornerstones Kernbereichen passen, sowie die Erwirtschaftung von Umsatzen durch die Vermarktung von bereits zugelassenen Generika durch Cornerstones hundertprozentige Tochtergesellschaft, Aristos Pharmaceuticals, Inc. Besuchen Sie fuer weitere Informationen http://www.crtx.com.

