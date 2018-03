adRom: E-Mail Marketing Unternehmen investiert 10 Millionen in neue "Permission"-Daten

Dornbirn (OTS) - E-Mail Marketing erlebt seit geraumer Zeit einen besonderen Boom. Durch intelligente Nutzung und innovative Möglichkeiten wie retarget Mail(C) entstehen laufend neue Potenziale im Direktmarketing. Kunden und Interessenten einer Webseite können auf neue Art und Weise identifiziert werden und erhalten in den folgenden Tagen Informationen per E-Mail aus der größten "Permission" Datenbank. Dadurch können Besucher die nicht gleich konsumiert haben, nach dem verlassen der Webseite, mehrfach angesprochen werden. Dadurch werden Interessenten zurück geführt und die Ergebnisse maßgeblich gesteigert.

adRom als eines der führenden E-Mail Media Unternehmen, setzt weiter auf Expansion und den Ausbau hochwertiger Daten für die Anmietung. In den letzten Jahren wurden Investitionen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro getätigt. Diese Investition wurde nicht nur dafür verwendet, neue und aktuelle Daten mit Werbeeinverständnis zu generieren sondern auch die Daten mit wertvollen Verhaltensmerkmalen und Interessen anzureichern. Darüber hinaus wurde in ein ausgeklügeltes System aus Hardware und Software investiert, das die rechtssichere Handhabung der Daten für die Nutzung dieser zu "retargeting" Maßnahmen einsetzbar macht.

Elementar für die Qualität "anmietbaren" Daten und Werbeflächen in den versendeten E-Mails ist die rechtssichere Generierung und Transparenz gegenüber dem Verbraucher bei der Angabe vom Verwendungszweck der Daten. Beim Einsatz von Werbe-E-Mails muss jeder Empfänger vorab ein Werbeeinverständnis abgeben. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Werbung auch bei entsprechend interessierten Verbrauchern platziert wird und das Datenschutzgesetz eingehalten wird.

Werden diese Rahmenbedingungen optimal genutzt, zählt E-Mail Marketing zu den effektivsten Werkzeugen im Direktmarketing.

Seit Jahren engagiert sich adRom in internationalen Verbänden für sauberes und rechtskonformes E-Mail Marketing. adRom ist außerdem federführend in der Entwicklung neuer Methoden die das E-Mail Marketing und die Leadgewinnung beflügeln.

Besuchen Sie uns am 18./19. September auf der dmexco in Köln (Halle 8, Stand A-041/B-040) und erfahren Sie mehr.

