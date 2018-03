FSG-GÖD Jugend-Schuh: 10-Punkte Lehrlingspaket bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich.

FSG-GÖD Jugend begrüßt die Lehrlingsoffensive im Bundesdienst.

Wien (OTS/FSG) - Um das Lehrlingssystem weiter zu stärken und auszubauen stellten Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ein Lehrlingspaket mit zehn Punkten vor. Ein Punkt betrifft die Lehrlingsoffensive im Bundesdienst welche eine sehr positive Entwicklung zeigt.

"Dass keine Massenjugendarbeitslosigkeit in Österreich herrscht ist auf mehrere sozialdemokratische Maßnahmen zurückzuführen. Während in Zeiten einer konservativen Führung zahlreiche Verschlechterungen für Lehrlinge entstanden sind wird unter Bundeskanzler Werner Faymann ständig an Verbesserungen und der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gearbeitet. Die Sozialdemokraten beweisen einmal mehr, dass sie die Partei der Arbeit sind und sich das durch alle Beschäftigungsverhältnisse zieht", stellt Michael Schuh (FSG-GÖD Jugendvorsitzender) fest.

"Der Bund mit 132.000 Bediensteten und somit größter Arbeitgeber in Österreich hat erkannt, dass sich auch dieser an der Lehrausbildung stärker beteiligen muss und die Zahl der Lehrstellen in den letzten Jahren um mehr als 1000 Stellen erhöht. Mit 1350 Lehrlingen und einem Frauenanteil von knapp 65 % werden weitere wichtige und richtige Schritte in Richtung "Verantwortung des Bundesdienstes gegenüber den Jungen Menschen in Österreich" gesetzt. Der Bundesdienst bildet in über 50 Lehrberufen aus, ist sehr breit gefächert und bietet in vielen Bereichen eine Lehrlingsausbildung an", so der FSG-GÖD Jugendvorsitzende.

"Die Übernahmequote muss jedoch erhöht werden um präventiv gegen Personallücken aufgrund von Pensionierungen vorzusorgen," so Schuh.

"Grundsätzlich geht diese Entwicklung in die richtige Richtung. Für die nächste Legislaturperiode erwarten wir uns, dass aufgrund der erhöhten Lehrlingszahlen die Weiterbeschäftigung im privaten und öffentlichen Sektor der Ausgebildeten diskutiert wird, es zu Verbesserungen und klareren Vorgehensweisen für die ausgelernten Lehrlinge kommt", so der FSG-GÖD Jugendvorsitzende weiter.

"Dass der Frauenanteil der Lehrlinge im Bundesdienst bei knapp 65 % liegt zeigt eine sehr positive Entwicklung welche auf Sozialdemokratische Wurzeln zurückzuführen ist", so Schuh abschließend.

