ATV lädt Frank Stronach aus

"ATV Meine Wahl" - Sonntag, 22. September 2013, ab 20.15 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass Zusagen von Frank Stronach an TV-Diskussionen teilzunehmen, nicht für bare Münze genommen werden können. ATV hat zwar ein schriftliches Versprechen des Team Stronach, dass der Spitzenkandidat zur Diskussionsrunde am 22. September erscheint, doch negative Anzeichen verdichten sich. Um dem Zuseher eine politische Diskussion mit ernsthaften Politikern bieten zu können, hat sich ATV entschlossen Frank Stronach aus der Diskussionssendung "ATV Meine Wahl" am 22. September 2013 auszuladen.

ATV hat mit Frank Stronach schon im Juni dieses Jahres die Erfahrung gemacht, dass Zusagen ohne Angabe von Gründen kurzfristig revidiert werden. Doch ATV will seinen Sehern im Wahlkampf keine falschen Versprechungen machen, sondern politische Diskussion auf hohem Niveau bieten. Um die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der ATV-Nachrichtenredaktion zu wahren, wurde beschlossen, Frank Stronach aus der Diskussionssendung "ATV Meine Wahl" auszuladen. Somit werden zuerst Kanzler Werner Faymann und Vize-Kanzler Michael Spindelegger und danach Heinz-Christian Strache, Eva Glawischnig und Josef Bucher live in der Sendung diskutieren, ihre Wahlprogramm darlegen und um Wählerstimmen kämpfen. Es werden den Zusehern in der Sendung weder leere Plätze, noch Ersatzkandidaten präsentiert.

ATV Chefredakteur Alexander Millecker: "Das Team Stronach hat in der Vergangenheit auf fragwürdige Weise versucht, Sendezeit im Privatfernsehen zu bekommen. Damit ist Stronach bei ATV allerdings abgeblitzt, denn politische Unabhängigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Unser Angebot an einer seriösen politischen Diskussionssendung teilzunehmen, hat Herr Stronach wiederholt ausgeschlagen. Wir können und wollen natürlich niemanden zwingen, aber auch Frank Stronach muss klar sein: hier machen wir die Regeln."

ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger: "Privatfernsehen ist unabhängig - wir müssen nicht alleine Parteien teilnehmen lassen, können uns aussuchen wer kommen darf. Wir sind nicht käuflich und nur wir selbst entscheiden, wer bei ATV zu sehen ist. Auf keinen Fall werden wir uns auf der Nase herumtanzen lassen."

Rückfragen & Kontakt:

ATV Chefredaktion: Tel.: 01/213 64 112