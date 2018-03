Justus Neumann: ALZHEIMER SYMPHONIE - zusätzliche Vorstellungstermine!

Wien (OTS) - Aufgrund des großen Erfolges ist "Alzheimer Symphonie" von Justus Neumann ab 25. September auch jeden Mittwoch im Circus Elysium vor dem Dschungel Wien zu erleben. Zusätzlich wird die Spielzeit um eine Woche, bis 13. Oktober, verlängert.

Hier die neuen Vorstellungstermine:

Do, 19. - So, 22. September 2013, 20 Uhr Mi, 25. - So, 29. September 2013, 20 Uhr NEU Mi, 02. - S0, 06. Oktober 2013, 20 Uhr NEU Mi, 09. - So, 13. Oktober 2013, 20 Uhr NEU

Museumsquartier: Museumsplatz 1, 1070 Wien, Hof 2 im Zirkuszelt vor dem DSCHUNGEL WIEN, www.dschungelwien.at

