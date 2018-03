PH NÖ zweifach ISO-zertifiziert.

Steigerung der Qualität in Lehre und Forschung

Wien (OTS) - Die Pädagogische Hochschule Niederösterreich beweist mit der ersten Zertifizierung eines Qualitätsmanagementsystems an einer Pädagogischen Hochschule in Österreich nach 2 international gültigen Qualitätsmanagementnormen die hohe Qualität der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Diese Qualitätsleistung dient auch als Beitrag der Hochschule zur Diskussion um die künftige "PädagogInnenbildung"

Am 9.9.2013 um 15.30 Uhr knallten die Korken in Baden. Die PH NÖ feierte, im Beisein zahlreicher Gäste aus Wissenschaft, Forschung und Schule sowie von Bildungslandesrätin Mag. Barbara Schwarz den Abschluss des Zertifizierungsprozesses ihres Qualitätsmanagementsystems mit der feierlichen Zertifikatsübergabe durch die Quality Austria.

Die Zertifikate nach ISO 9001 und ISO 29990 attestieren der PH NÖ als erster Pädagogischer Hochschule in Österreich, dass die Bildungs-und Forschungsprozesse mittels klarer Abläufe, Regeln und Kriterien gesteuert werden.

"Die Ergebnisse sind ein Produkt der wissenschaftsorientierten, aber gleichzeitig solidarischen Zusammenarbeit unseres großen Teams", ist Univ.-Prof. DDr. Erwin Rauscher als Rektor stolz. Und er verweist auf die kontinuierliche Verbesserung der Evaluierungen durch die Studierenden sowie der Lehrer/innen. Auch die Zufriedenheit der Schulaufsicht und der Schulleitungen mit den Absolvent/innen der PH NÖ ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Von welch großer Bedeutung die Zertifikate auch für internationale Kooperationen mit Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen sind, da sie weltweit als Nachweis von Qualitätsarbeit anerkannt werden, führte der Präsident der Österreichischen Nationalbank, Dkfm. Dr. Claus J. Raidl, als Festredner aus.

"Das Wichtigste für die Qualitätssteigerung einer Organisation ist, dass sich alle Mitarbeiter/innen an klar vereinbarten Zielen orientieren und permanent daran arbeiten, Verbesserungsmöglichkeiten zu finden und diese konsequent umzusetzen. Das ist uns in den letzten 3 Jahren, in denen wir unser QM-System eingeführt haben, erfolgreich gelungen" freut sich der Qualitätsverantwortliche der PH NÖ, DI Franz Erhard, der früher als Unternehmensberater Wirtschaftsbetriebe bei der Einführung von QM-Systemen begleitet hat.

Wer sich vom hohen Standard der Lehre und der Forschung an der PH NÖ überzeugen möchte, ist herzlich zum Tag der offenen Türen am 14. März 2014 eingeladen. An diesem Tag gibt es auch die Möglichkeit, sich über den Aufbau und das Funktionieren eines Qualitätsmanagementsystems in einer Top-Bildungseinrichtung zu informieren.

