Lehrgang für Zeitgenössischen Tanz

Im Oktober startet der Lehrgang für Zeitgenössischen Tanz an der Medienschule Wien.

Wien (OTS) - Der zweisemestrige Tanzlehrgang kann berufsbegleitend besucht werden und richtet sich an all diejenigen, die mehr aus ihrer Liebe zum Tanzen machen wollen und eine breit gefächerte tänzerische Grundausbildung suchen. Neben dem zentralen künstlerischen Fach "Zeitgenössischer Tanz" umfasst die Tanzausbildung zahlreiche weitere Bereiche wie etwa "Klassischer Tanz", "Improvisation" "Körper/Stimme/Rhythmik", Choreographie", "Jazz Dance/Hip Hop" und "Feedbackarbeit". Der Lehrgang für Zeitgenössischen Tanz kann auch zur Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung für eine weiterführende Tanzausbildung an einer Hochschule genutzt werden.

Der nächste Informationsabend findet am Montag, 30.09.2013, statt.

Weitere Informationen unter: www.tanzlehrgang.at, www.medienschule.at

Rückfragen & Kontakt:

Medienschule Wien

Mag. Markus Hippmann

fon: 01/94 33 701

mail: office @ medienschule.at