Wiener Sängerknaben mit MuTh nominiert für "Kulturmarke des Jahres" 2013

Wien (OTS) - Die Wiener Sängerknaben stehen gemeinsam mit ihrem Konzertsaal MuTh auf der Shortlist für den Kulturmarken-Award 2013 in der Kategorie "Kulturmarke des Jahres".

Aus 92 Bewerbungen wählte eine Jury von Experten aus Kultur, Wirtschaft und Medien 18 Nominierte aus. Die Kulturmarken-Awards werden bereits zum achten Mal von Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring mbH, für die besten Marketingstrategien von Kulturanbietern und Städten, für die kreativsten Investitionsformen in Kultur und an die engagiertesten Kulturmanager im deutschsprachigen Raum verliehen. Die Preisträger werden am 24. Oktober 2013 auf der Kulturmarken-Gala im TIPI am Kanzleramt in Berlin geehrt. Neben den Wiener Sängerknaben kommen das Hamburg Ballett - John Neumeier und die Worpswede Museen mit in die engere Wahl.

