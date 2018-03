Ende der diesjährigen Sommerkampagne von Eton Institute

Wien (OTS) - Die Sommerkampagne ging am 9.September 2013 mit dem letzten gezogenen Gewinner zu Ende. Dieser kann sich nun an einer wunderschönen Reise nach München, die Hauptstadt Bayerns, erfreuen.

Das weltweit renommierte Sprach- und Weiterbildungsinstitut Eton Institute ermöglichte diesen Sommer seinen Studenten nicht nur einen perfekten Sprachkurs, sondern bot gleichzeitig die Möglichkeit, dabei noch eine Reise für zwei in die Kulturstädte Europas zu gewinnen. Der erste Gewinner durfte sich über eine Reise ins wunderschöne Prag freuen, der zweite Gewinner konnte sich an der Donauluft Budapests erfreuen.

Eton Institutes letzter und finaler Gewinner wurde am 9. September gezogen und verkündet. Günther Jeschko meldete sich bei Eton Institute für einen Englisch Intensivkurs an und wusste noch nichts von seinem Glück, zu einem Sprachkurs auch noch eine gesamte Kulturreise gewonnen zu haben. Günther Jeschkos Reise geht ins atemberaubende München, wo er mit seiner Begleitung ein Wochenende in einem wunderschönen 4-Sterne Hotel nächtigen wird.

"Der Sommer bot sich ideal an, um in eine neue Sprache einzutauchen und seinen persönlichen Horizont zu erweitern. Natürlich sollte man den Sommer auch für ein "Getaway" nutzen und neue Städte und Kulturen entdecken. Wir verbanden beides in unserer Sommeraktion. Bei der letzten Verlosung gab es einen Wochenendtrip nach München und Günther Jeschko freute sich sehr über den Gewinn.

Jetzt kann er sich schon bald Weißwürste und Brezeln zu einem kräftigen Weizenbier in einem der beliebten Münchner Biergärten gönnen. Oder auch einfach die Sonne im englischen Garten genießen. Auch diesen Herbst gibt es natürlich weiterhin interessante Sprachkurse für Kinder und Erwachsene, Online Kurse, Teacher Training Workshops und viele weitere Angebote bei uns", kommentiert Alexandra Gösch Wall, Marketing Assistant bei Eton Institute.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

