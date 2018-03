Nach erfolgreicher Pilotphase gibt es SmartBanking ab sofort flächendeckend in ganz Österreich

SmartBanking bietet persönliche Beratung über VideoTelefonie, Telefon, SMS und im OnlineBanking. Als Willkommensaktion: Das Samsung GALAXY Tablet 3 für SmartBanking-Neukunden 1)

Wien (OTS) - Nach 8-monatiger Pilotphase startet das neue Betreuungsmodell SmartBanking mit einer Marketingkampagne österreichweit. Das hervorragende Kundenfeedback im Pilotbetrieb und auf der Plattform www.kundenforum.at gaben den letzten Ausschlag für den flächendeckenden Projektstart. SmartBanking bietet allen Kundinnen und Kunden, die dieses Service in Anspruch nehmen wollen, persönliche Beratung über VideoTelefonie, Telefon, SMS und im OnlineBanking sowie das gesamte Filialnetz der Bank Austria für die Bankgeschäfte des täglichen Bedarfs.

Willibald Cernko, Vorstandsvorsitzender der Bank Austria:

"Mittelfristig investieren wir einen dreistelligen Millionenbetrag, um die Bank der Zukunft mit unserem neuen Geschäftsmodell SmartBanking umzusetzen. Wir geben damit die Antwort auf das veränderte Kundenverhalten und machen die Bank fit für zukünftige Herausforderungen."

Und Helmut Bernkopf, Bank Austria Vorstand für Privat- und Firmenkunden, ergänzt: "Wir sind die einzige Bank in Österreich, die persönliche Beratung über VideoTelefonie anbietet, das ist das Banking der nächsten Generation. Wir liefern damit vollwertige Bankberatung in die Wohnzimmer der Menschen. Wir setzen damit ganz klar auf persönliche Betreuung und hohe Servicequalität. Wichtig ist:

Der Kunde entscheidet, wie, wann und wo er mit uns in Kontakt tritt und Betreuung in Anspruch nimmt. Die Vernetzung von virtueller und stationärer Filiale ist unser Modell für die Bank der Zukunft. Wir bieten damit das Beste in beiden Welten: online und in unseren Filialen."

Im Rahmen des Projekts SmartBanking erfolgen hohe Investitionen in die technische Ausstattung der Filialen mit Multimedia-Terminals und Cash-Recyclern für Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen. In einem ersten Schritt wurden alle Bank Austria Filialen zudem mit kostenlosem W-LAN ausgestattet. Tablets und SignPads bieten ein Mehr an Beratung und in den Filialen werden verstärkt Spezialisten und Beratungsteams eingesetzt, um damit noch besser auf die Kundenbedürfnisse einzugehen.

Bank Austria Apps bieten neue Features

Die Bank Austria Apps für iPhone und Android bieten neu das Erstellen und Einlesen von QR-Codes auf Rechnungen und Zahlscheinen und einen kompletten Bankomat-Finder aller Bankomaten in Österreich. Die QR-Codes kann man mit Freunden teilen. Und die Apps bieten volle Unterstützung für alle Tablets.

Marketing-Kampagne: Das Samsung GALAXY Tablet 3 für Neukunden 1)

Das Herzstück der Marktetingkampagne sind "Samsung GALAXY Tablets 3" für SmartBanking-Neukunden, die ein hochwertiges Kontopaket inklusive Kreditkarte (wie ErfolgsKonto Plus, Premium oder Gold) abschließen, solange der Vorrat reicht.

Damit man Bankberatung auf der Couch im Wohnzimmer auch wirklich ausgiebig in Anspruch nehmen kann, werden die Beratungszeiten im SmartBanking in einem ersten Schritt von Montag bis Freitag bis 20 Uhr verlängert, ein weiterer Ausbau bis 22 Uhr ist geplant. Auf der neuen Website www.smartbanking.at kann man VideoTelefonie aktiv ausprobieren und findet alle Infos und Details zu dem neuen Betreuungsmodell.

Ein neues Servicemodell

"Mit SmartBanking haben wir das führende Angebot auf dem Markt", bekräftigt Helmut Bernkopf, "wir können hier von Finanzierung bis Veranlagung die komplette Palette an Bankprodukten mit qualifizierter persönlicher Beratung anbieten. SmartBanking unterscheidet sich grundlegend vom beschränkten Angebot von OnlineBanken. Jeder Kunde hat seinen persönlichen Betreuer, mit dem er sich einen Beratungstermin vereinbaren kann. Darüber hinaus steht die Bank Austria mit ihrem gesamten Filialnetz zur Verfügung. Mit unserem OnlineAngebot und den Selbstbedienungszonen sind wir zudem 24 Stunden sieben Tage die Woche für alle Bankgeschäfte des täglichen Bedarfs erreichbar. Wir führen damit Internet, MobileBanking mit innovativen Apps, Beratung über VideoTelefonie und unser modernisiertes Filialnetz mit aufgewerteten Selbstbedienungszonen zu einem neuen Servicemodell zusammen."

1) Bedingungen zur Tablet-Aktion:

Angebot solange der Vorrat reicht. Nur gültig für neue Gehaltskontokunden, die am 01.08.2013 oder danach keine aufrechte Kontoverbindung zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs bei der Bank Austria hatten und eines der angegebenen Gehaltskonten (ErfolgsKonto Plus, Premium oder Gold) mit SmartBanking eröffnen (Bonität vorausgesetzt). Die Bank Austria übernimmt im Rahmen des KontowechselService die Änderung der Bankverbindung. Das eröffnete Konto muss für mindestens 24 Monate dem Zahlungsverkehr dienen.

Rückfragen & Kontakt:

Bank Austria Pressestelle Österreich

Matthias Raftl, Tel. +43 (0) 50505 - 52809

E-Mail: matthias.raftl @ unicreditgroup.at