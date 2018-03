Tausende Wienerinnen und Wiener experimentierten am Naschmarkt

Wiener Forschungsfest geht nach großem Andrang am Wochenende heute mit Schulklassentag ins Finale

Wien (OTS) - Tausende Besucherinnen und Besucher besuchten das Wiener Forschungsfest 2013, das vom 14.-16. September 2013 beim Naschmarkt stattfand. 40 Aussteller aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung präsentierten ihre aktuellen Forschungsprojekte zum Thema "Smart City" - von E-Scootern von VERSUS Design über die gehirnwellengesteuerte Waschmaschine der FH Technikum Wien bis hin zur modernen Rohrpostanlage im Krankenhaus. Tausende Kinder absolvierten mit Wiffzack-Pässen eine Tour durch das Forschungszelt. Auf sie wartete außerdem ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Forschungsquiz, Experimentiershows und der WOW - Show mit Rolf Rüdiger. Auch die Vorträge von Forscherinnen und Forschern im Forschungscafé zum Thema "Smart City" lockten hunderte Interessierte an.

Gemeinsam Lösungen für das Wien der Zukunft entwickeln

Vizebürgermeisterin Renate Brauner freut sich über das gelungene Wiener Forschungsfest, das heute zu Ende ging: "Ich bin immer wieder begeistert über die Lust der Wienerinnen und Wiener am Tüfteln und Experimentieren! Über die Schlange vor dem Forschungszelt freue ich mich in diesem Sinne sehr: denn dass man sich für Forschung aus Wien anstellt, liegt an der hervorragenden Arbeit, die jeden Tag in Wiener Unternehmen, Labors und Unis geleistet wird." Auch die Forscherinnen und Forscher selbst waren von dem großen Interesse an Ihrer täglichen Arbeit überwältigt. "Dass sich so viele Wienerinnen und Wiener für die Stadt der Zukunft - die Smart City - interessieren, hat mich sehr begeistert. Mir ist es sehr wichtig, mit den Wienerinnen und Wienern gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die die Stadt grüner machen," so Landschaftsplanerin Martina Jauschneg, die gemeinsam mit ihrem Team Ideen für die grüne Stadt der Zukunft wie grüne Graffiti aus Moos, Samenbomben, Plastikflaschengärten oder Biohaltestellen entwickelt und beim Forschungsfest mittels Augmented Reality Technologien Einblicke in den Hannah Arendt Park in Aspern gewährt hat.

Kinder möglichst früh für Forschung und Innovation begeistern

ZIT - Die Technologieagentur der Stadt Wien zieht als Veranstalterin ein positives Resümée über das Forschungsfest: "Das Ziel, wieder möglichst viele Wienerinnen und Wiener für Forschung zu begeistern, ist wieder voll aufgegangen. Forschung geht uns alle an und ist nicht nur etwas für den viel zitierten Elfenbeinturm. Besondern wichtig ist es für uns, Kinder, vor allem Mädchen, schon früh für Forschung und Innovation zu begeistern und ihnen durch spielerisches Herangehen und Rollenvorbilder Lust auf einen Beruf im Bereich Forschung und Entwicklung zu machen," so ZIT-Geschäftsführer Claus Hofer.

Service:

Das Wiener Forschungsfest ist eine Initiative der Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner und wird von der ZIT - Die Technologieagentur der Stadt Wien veranstaltet. Als Tochter der Wirtschaftsagentur Wien ist die ZIT nicht nur Förder- und Beratungsstelle für innovative Wiener Unternehmen, sondern bringt Forschung und Innovation aus Wien mit Veranstaltungen, Kinderworkshops, etc. an die Öffentlichkeit.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Vbgmin Renate Brauner

Tel.: + 43 01/4000-81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at



Uschi Kainz, Kommunikation

Wirtschaftsagentur. Ein Fonds der Stadt Wien.

Tel.: + 43 1 4000 86 583

E-Mail: kainz @ wirtschaftsagentur.at

wirtschaftsagentur.at



Kristina Wrohlich, Kommunikation

ZIT - Die Technologieagentur der Stadt Wien

Tel.: + 43 1 4000 86 737

E-Mail: wrohlich @ zit.co.at

zit.co.at