Reminder: Hochschulraum-Strukturmittel - Vergabeentscheidungen zur gezielten Stärkung von Kooperationen stehen fest

Anschubfinanzierung von univ. Kooperationsvorhaben - gem. Präsentation von BM Töchterle mit Rektor/innen Hammerschmid, Kainz, Gerzabek und Mettinger sowie Affenzeller (AVL List)

Wien (OTS) - Stärken bündeln und Universitätsprofile schärfen - das sind zwei wesentliche Ziele des österreichischen Hochschulplans, denen auch bei der Vergabe der neu geschaffenen und mit gesamt 63 Millionen Euro dotierten Mittel für Kooperationsvorhaben im Rahmen der Hochschulraum-Strukturmitteln (Stichwort Hochschul-Milliarde) Rechnung getragen wird. Nach den Einreichungen seitens der Universitäten und einer Prüfung durch eine Kommission liegt die Vergabeentscheidung für Kooperationen in der Lehre bzw. Forschung/Entwicklung und Erschließung der Künste vor. Es stehen 48 Millionen Euro an Anschubfinanzierung zur Verfügung, damit Universitäten sowohl untereinander, mit Fachhochschulen als auch mit Forschungseinrichtungen, Institutionen aus dem Kunst- oder Kulturbereich und der Wirtschaft kooperieren. In einem nächsten Schritt werden 15 Millionen Euro für Kooperationen in der Verwaltung vergeben werden.

Herzliche Einladung zur Präsentation der Kooperationsvorhaben mit

- Dr. Karlheinz Töchterle, Wissenschafts- und Forschungsminister

- Dr. Sonja Hammerschmid, Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien

- Dr. Harald Kainz, Rektor der Technischen Universität Graz

- Dr. Martin Gerzabek, Rektor der Universität für Bodenkultur Wien - Dr. Arthur Mettinger, Rektor der FH Campus Wien

- Dr. Josef Affenzeller, AVL List

Termin: Dienstag, 17. September 2013, 11:30 Uhr

Ort: BMWF, Blauer Salon, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

