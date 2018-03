Stoiber, Zeiler, Fischler, Esser, Plassnik - "Medien, Politik und Demokratie - ein Widerspruch?"

Österreichische Medientage starten: 24. bis 26.09.2013

Wien (OTS) - Am 24.09.2013 ist Startschuss für die Österreichischen Medientage. Mit einem Eröffnungsvortrag des bayrischen Ex-Ministerpräsidenten und ehemaligen Medienberaters Edmund Stoiber über "Politik und Medien in der Digitalisierung". Digitalisierung der Medien- und Kommunikationslandschaft, Big-Data und Social Media. Zukunft der Print- und elektronischen Medien, Verhältnis Medien und Politik und die demokratische Verantwortung der Medien, sind die Schwerpunkte der 3-tägigen Veranstaltung, dem größten Fachkongress für Medien, Kommunikation und Marketing in Österreich.

Austragungsort ist die Wiener Stadthalle, erwartet werden etwa 2.800 Teilnehmer. Prominente Diskutanten sind vertreten: die Creme de la Creme der österreichischen Medienmanager, von den ORF-Direktoren bis zu den Chefredakteuren und Herausgebern der großen Medien und Verlage, Top-Manager und natürlich Experten des Digitalen und New Media.

"Das Spannungsfeld Politik und Medien, die Verantwortung der Medien in und für eine lebendige Demokratie, Medienpolitik oder Politik mit den Medien hat diesmal einen besonderen Stellenwert, nicht nur wegen der bevorstehenden Nationalratswahlen", so Hans Jörgen Manstein, der Initiator und gemeinsam mit dem Horizont-Herausgeber Programmverantwortlicher des Medienkongresses ist. "Wir stellen nicht nur die Frage nach der Verantwortung der Medien in einer digitalen Überwachungswelt, sondern fordern auch von der Politik eine Antwort auf die Herausforderungen der digitalen Liberalisierung ein."

Politik, Medien und Gesellschaft dominieren die Auseinandersetzungen des ersten Tages, die Zukunft der klassischen Medien und Kommunikationsverständnisse steht am zweiten Tag im Fokus, der dritte Tag ist der digital Day mit markanten Szenarien der Medien- und Marketingwelt von Morgen. Ebenfalls mit starkem, aktuellen politischen Bezug. Die deutsche Ex-Geschäftsführerin der Piratenpartei, Marina Weisband, wird die Key-Note halten: "Liquid Democracy and dirty Mobbying".

