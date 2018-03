Erster "Day of Photography" in Wien - Die B2B Networking Plattform für Photographen, Werbung und Business

Am 02. Oktober treffen sich Photographen, Werbewirtschaft und Business zum Netzwerken in der Ottakringer Brauerei.

Wien (OTS) - Treffen Sie am ersten "Day of Photography" in Wien professionelle Photographen und lernen Sie diese und deren Portfolios persönlich kennen.

Entdecken Sie auch die jungen und neuen Talente, die sich aufgrund der Zugangsreform als Photographen selbständig gemacht haben und mit viel Elan ihre Berufung ausüben.

Der erste "Day of Photography" ist die neue B2B Networking Plattform für Photographen und der Werbe- und Kreativwirtschaft, sowie interessierten Auftraggebern. Im stilvollen Ambiente der Ottakringer Brauerei präsentieren sich die Photographen, Make Up Artists, Stylisten und Agenturen dem Publikum.

Die Kommunikationsbereiche bieten Platz für ausführliche Gespräche mit den Ausstellern. Das Rahmenprogramm mit Vorträgen über Bildkommunikation, Recht, networking und technische Neuigkeiten vorgetragen von Design Austria, APA Picture Desk, Werbeakademie, dem Rechtschutzverband der Photographen und Choch3.

Unterstützung findet der "Day of Photography" durch die Wiener Berufsfotografeninnung, deren jährliche Fachgruppentagung am Abend stattfinden wird.

Am Day of Photography finden Sie auch wertvolle Informationen der Photo- und Zulieferindustrie.

Die Kreativwirtschaft und Medien sind durch die Creativ Wirtschaft Austria, CHoch3 und creative depot, design austria und den APA Picture Desk vertreten.

Alles rund um den "Day of Photography" finden Sie auf der Website www.dop-austria.at

Datum: 2.10.2013, 12:00 - 22:00 Uhr



Ort:

Ottakringer Brauerei Alte Technik und Gold Fassl Magazin

Feßtgasse 16, 1160 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Ein Projekt der LPV gmbh

FÜR MEDIEN:

Kontaktieren Sie uns unter:

media @ dop-austria.at

Christoph Leder MSc

Mobil: +43 660 711 77 77

LPV gmbh

Enzingergasse 2/5

1070 Wien