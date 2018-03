WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Neue Gründer braucht das Land - von Andre Exner

Vom Gründerzentrum in die Insolvenzdatei: Auch das ist für viele traurige Realität

Wien (OTS) - Im ersten Halbjahr 2012 wurden österreichweit genau 14.515 Unternehmen gegründet. Im Vorjahreszeitraum waren es etwas mehr. Dank der GmbH-Reform, die im zweiten Halbjahr in Kraft getreten ist, dürfte es im Gesamtjahr allerdings ein Wachstum geben, was den Trend der vergangenen Jahre bestätigen würde. Dennoch gibt es bei Unternehmensgründungen viel Aufholbedarf.

So gibt es seit Jahren mehr Pleiten als Neugründungen, wobei viele Gründer von heute die Pleitefälle von morgen sind - denn die Stabilität der neu gegründeten Unternehmen lässt zu wünschen übrig:

Von den im Jahr 2006 gegründeten Unternehmen bestanden laut Statistik Austria nach fünf Jahren nur mehr 60,6 Prozent. Die Firmen mit "Geburtsjahr" 2005 hatten noch eine Überlebensrate von 62,8 Prozent, jene aus dem Jahr 2004 eine von 64,5 Prozent. Vom Gründerzentrum in die Insolvenzdatei: Auch das ist für viele traurige Realität und ein Feld, wo es sehr viel Verbesserungspotenzial gibt. Natürlich können staatliche Förderstellen oder private Financiers nicht in die Zukunft blicken. Doch eine Glaskugel haben auch Banken nicht - dennoch berichten sie aufgrund strikterer Kriterien von niedrigeren Ausfallsquoten.

Auch ist die Zahl der Gründungen in Österreich im internationalen Vergleich zu niedrig. Gleichzeitig ist nicht jeder heimische Gründer tatsächlich innovativ: Wer beim Ausdruck Start-up an "Garagenfirmen" wie Apple oder Microsoft oder die Erfinder von neuen Produktkategorien wie Red Bull denkt, ist hierzulande fehl am Platz. Die meisten Gründungen gibt es im Dienstleistungssektor, speziell in der Gastronomie, oft infolge von Übernahmen. Natürlich kann man nie genug Pizzerien oder Kosmetiksalons haben, aber die wahren "Game Changers" sind nun mal in innovativen Branchen zu Hause. Es bräuchte beispielsweise mehr Technologiefirmen unter den Gründern. Doch solange die größten Fördertöpfe erst zur Verfügung stehen, wenn das Produkt schon Marktreife erlangt hat, wird sich in dieser Hinsicht nicht viel ändern.

Wenn wir schon beim Thema sind: Auch das Förderwesen würde noch die eine oder andere Anpassung vertragen. Es spricht schon Bände, wenn Kreditinstitute eigene Experten beschäftigen müssen, um Gründern den Weg durch den Förderdschungel zu weisen.

