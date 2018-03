Volksbank Investments bringt Stufenzinsanleihe der Volksbank AG mit steigender Fixverzinsung

Steigerung von 1,75% p.a. im ersten Jahr auf 2,75% p.a. ab dem fünften Jahr - 100% Kapitalschutz am Ende der 6-jährigen Laufzeit

Wien (OTS) - Volksbank Investments bringt die neue Stufenzinsanleihe 6 der Volksbank AG mit einer sechsjährigen Laufzeit auf den Markt. Die Fixverzinsung beträgt in den ersten beiden Jahren 1,75%, steigert sich im dritten Jahr automatisch auf 2,25% und im fünften Jahr auf 2,75% p.a. (vor Steuer). Dank der Tilgung zum Nennwert von 100% am Ende der Laufzeit ist die Stufenzinsanleihe 6 2013-2019 eine sicherheitsorientierte Anlage. *****

"Volksbank AG Stufenzinsanleihe 6 2013-2019" - die Facts:

ISIN: AT000B121553 Emittent: Österreichische Volksbanken-AG Zeichnung: ab 12.09.2013 Nennbetrag: je 1.000 Euro (Stückelung) Gesamtnennbetrag: 3 Mio. Euro Laufzeit: 6 Jahre (24.10.2013 - 23.10.2019) Emissionskurs: 100% freibleibend Kapitalschutz: 100% am Ende der Laufzeit Verzinsung: 1. Jahr: 1,75%* p.a. 2. Jahr: 1,75%* p.a. 3. Jahr: 2,25%* p.a. 4. Jahr: 2,25%* p.a. 5. Jahr: 2,75%* p.a. 6. Jahr: 2,75%* p.a. *jeweils vor Steuer Zinszahlung: jährlich jeweils am 24.10. (erstmals am 24.10.2014) Börse: Wien (geregelter Freiverkehr) Steuern: 25% KESt, EU-Quest-pflichtig

Grundsätzlich sind die Tilgung zum Nennwert, sowie sämtliche Zahlungen der Anleihe von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängig.

