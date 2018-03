FSG NÖ Pfister: Verantwortungsvolle Arbeitnehmervertreter kämpfen für Beschäftigte der Voith

Betriebsrat braucht keine parteipolitisch motivierten Störer

Wien (OTS/FSG) - Bestürzt und verärgert zeigt sich FSG NÖ Vorsitzender René Pfister zur Ankündigung, dass in St Pölten bei der Voith 250 hochqualifizierte ArbeitnehmerInnen abgebaut werden sollen. "Am Standort wird hervorragend gearbeitet und dank der hochqualifizierten MitarbeiterInnen viel zu den bisherigen Gewinnen des Mutterkonzerns beigetragen. Aufgrund von Fehlentscheidungen des Topmanagements zahlen wieder einmal die Falschen die Folgen für die Krise. Wenn man einen Gesunden zu einem Kranken ins Bett legt, wird der Kranke nicht automatisch gesund. Die mangelnde Reformbereitschaft der Konzernzentrale bezahlen die ArbeitnehmerInnen mit einem Jobverlust," sagt Pfister verärgert.

"Vor allem Betriebsrat Hans Joachim Haiderer hat über viele Jahre bewiesen, wie man Sozialpartnerschaft am Standort leben und die Arbeitsplätze sichern kann. Die ArbeitnehmerInnen waren immer bereit über Arbeitszeitmodelle dem Unternehmen entgegenzukommen. Der Betriebsrat hat darüber hinaus auch mit guten Modellen zur Altersteilzeit und anderen sozialverträglichen Lösungen für die Beschäftigten vernünftige und innovative Lösungen gefunden," hält Pfister fest. Besonders wichtig ist jetzt die richtigen Maßnahmen zu setzen, um allen Betroffenen zu helfen. Pfister hebt dabei hervor, dass es schon Kontakte mit dem Sozialministerium und allen anderen Verantwortlichen gibt, um Zukunftslösungen zu finden.

"Was wir jetzt aber mit Sicherheit nicht brauchen, sind Zwischenrufe von Menschen, die in schwierigen Jahren nie Interesse an den ArbeitnehmerInnen der Voith oder ihren BelegschaftsvertreterInnen gezeigt haben", sagt Pfister. "Das ist natürlich Wahlkampf bedingt, aber leicht durchschaubar. ArbeitnehmerInnen können unterscheiden, wer tagtäglich für sie kämpft und wer sie für billigen Aktionismus missbrauchen will."

Rückfragen & Kontakt:

Christian Farthofer

0664/614 50 58