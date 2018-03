BZÖ-Petzner: Zensurversuche und Proporzpläne der ÖVP im ORF verhindern!

Petzner bietet Kopf Twitter-Einschulung an und nennt dessen Pläne "verfassungswidrig"

Wien (OTS) - "Das erinnert an die düstersten Zeiten des rot-schwarzen Proporzes und beweist einmal mehr, dass die ÖVP zwar die Zukunft plakatiert, aber politisch in der Vergangenheit lebt", kommentiert BZÖ-Mediensprecher NRAbg. Stefan Petzner Pläne der ÖVP, nach der Wahl eine Doppelspitze im ORF zu installieren - "schön rot-schwarz aufgeteilt, wie in den Sechzigerjahren". Das BZÖ lehne solche gestrigen Pläne entschieden ab, und werde gegen jede Gremienreform ankämpfen, die keine Verschlankung, sondern die Einzementierung der rot-schwarzen Machtverhältnisse im ORF zum Ziel habe. Petzner sieht überdies durch den Vorstoß der Altpartei ÖVP die Notwendigkeit einer völligen Entstaatlichung des ORF bestätigt, wie sie das BZÖ fordert. Petzner: "Nur wenn der Staat aus dem ORF draußen ist, ist auch die Parteipolitik endlich draußen."

Für das vorgestrige Medienverständnis der ÖVP spreche aber auch die Forderung Kopfs nach einem Maulkorb für ORF-Bedienstete auf Twitter und in den sozialen Netzwerken. "Das wäre glatte Zensur und zudem eindeutig verfassungswidrig. Statt zu zensurieren, soll sich der ÖVP-Klubobmann doch selbst auf Twitter anmelden und sich der Diskussion mit den Usern stellen. Ich biete Herrn Kopf auch eine Twitter-Einschulung an, da seine Wortmeldungen zeigen, dass er von Twitter ebenso wenig Ahnung hat wie von einer modernen Medienpolitik!"

