FSG-PRO-GE Bundesfrauenkonferenz: Nur SPÖ garantiert fortschrittliche Frauenpolitik

Andrea Schremser als FSG-PRO-GE Bundesfrauenvorsitzende mit 98,4 Prozent wiedergewählt

Wien (OTS/FSG) - Bei der Bundesfrauenkonferenz der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnnen (FSG) in der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) wurde Andrea Schremser (Betriebsratsvorsitzende der Firma Huyck Wagner) am 13. September mit 98,4 Prozent der Stimmen als Vorsitzende bestätigt. "Mit den Einkommensberichten und der neuen Regelung für Stellenausschreibungen sind wertvolle Werkzeuge für mehr Einkommensgerechtigkeit geschaffen worden. Diese Erfolge haben die Frauen in Gewerkschaft und SPÖ erkämpfen müssen. Deshalb brauchen wir auch weiterhin eine Frauenministerin aus der SPÖ. Nur damit ist eine fortschrittliche Frauenpolitik mit dem Ziel Gleichstellung garantiert", erklärte Schremser. ++++

Die FSG-Bundesfrauenvorsitzende im ÖGB, Renate Anderl, erteilte einer vorzeitigen Angleichung des Frauenpensionsalters neuerlich eine Absage. Gleichstellung müsse beim Berufseintritt beginnen und nicht erst in der Pension: "Gleichstellungspolitik hat nur bei den Gewerkschaften und der SPÖ höchste Priorität. Bei anderen Parteien bleiben Frauenanliegen im Zweifelsfall immer auf der Strecke."

Neben Andrea Schremser wurden Renate Anderl, Renate Blauensteiner (Opel Wien), Sandra Jurekovic (Takeda Austria), Andrea Nogler-Stark (Arula GmbH), Sabine Rauecker-Döll (Aida) Elfriede Schober (Miba Sinter Austria), Elisabeth Weinhofer (Borckenstein), Silvia Nagele (Olymp), Helga Supper (Delphi Packard), Gerlinde Konnerth (Mayer & Co) und Petra Thaler (Mahle Filtersysteme) in das FSG-PRO-GE-Bundesfrauenpräsidium gewählt.

