Vorstellung der Life Award Preisträger 2013 im Casino Innsbruck

Die Plattform Life Award gibt Behinderten eine Bühne

Innsbruck (OTS) - An Menschen mit Behinderung, die Vorbildliches leisten, wird dieses Jahr zum achten Mal in Innsbruck der "Life Award" verliehen. Life Award bietet Menschen mit Behinderung eine Plattform und Bühne. Die Preisträger 2013, die am 12. Oktober bei der Life Award-Gala im Congress Innsbruck, moderiert von Alfons Haider, mit dem international renommierten und anerkannten Preis "Life Award" ausgezeichnet werden, sind gestern, Freitag, der 13., im Casino Innsbruck bekannt gegeben worden. In der Kategorie "Wirtschaft & Gesellschaft" wurde von einer Fachjury Mag. Rainer Seyrling aus Seefeld zum Preisträger 2013 ernannt, in der Kategorie "Organisation" Richard J. Schaefer aus Linz. In der Kategorie "Sport" geht der Life Award heuer an Florian Dungl aus Wien. Prof. Dr. Geoffrey Ball, Axams, ist Preisträger in der Kategorie "Forschung". Neu vergeben wird heuer ein Publikums-Award; dieser wurde von den Lesern der Oberländer Rundschau gewählt. Preisträger ist der Außerferner Alexander Haissl.

Nach Vorstellung der Preisträger wurde im Wettspiel an zwei Black Jack-Tischen der "Life Award Black Jack-Champion 2013" ermittelt. Dies unter dem Motto "Das Schicksal kennt kein Datum". Dem glücklichen Gewinner Burnz Neuner aus Scharnitz wurde vom Casino-Direktor Hannes Huter als Siegesprämie eine Flasche Champagner überreicht. Casinos Austria und Direktor Hannes Huter setzten einen weiteren Höhepunkt durch ihre Spende von Euro 1.313,-für die gute Sache, die Vereinsobmann Univ.-Doz. Dr. Bernd Oberhofer und die Life Award-Gründerin Ingrid Larese gerne entgegengenommen haben.

