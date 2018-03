Strache: Hat die "Häupl-Stiftung" AVZ wirklich über eine Milliarde Euro in der Karibik versenkt?

Wiener Volksvermögen als Spielgeld für den Milliardenbetrüger Madoff - alleine rund 20 Milliarden US-Dollar Schaden in Österreich.

Wien, 14-09-2013 (OTS/FPD) - Auch wenn sich die Wiener SPÖ wieder einmal abputzen möchte, so werde der Wiener Bürgermeister Häupl nicht umhin kommen zum Debakel rund um die AVZ (Anteilsverwaltung Zentralsparkasse)klar und deutlich Stellung zu beziehen. Dabei werde es jedoch nicht reichen sich auf den Standpunkt zurückzuziehen, dass die AVZ ja nicht im Einfluss der Stadt Wien stehe und eine private Stiftung sei. Die Stadt Wien habe von Beginn an für die Zentralsparkasse gebürgt, der Verkaufserlös der "Z", der von Häupl in der AVZ geparkt wurde, ist daher selbstverständlich Wiener Volksvermögen und die Wiener Stadtregierung habe daher auch in diesem Falle Rede und Antwort zu stehen, so heute der Bundesparteiobmann der FPÖ, NAbg. Heinz-Christian Strache.

Faktum sei, dass die AVZ gemeinsam mit der Bank-Austria als Vertriebspartner des Betrugsfonds von Bernhard Madoff fungiert habe. Viele Parteigänger der SPÖ, namentlich der Wiener SPÖ, haben in dieser Causa die Finger im Spiel gehabt. So war etwa der ehemalige Finanzminister der SPÖ, Ferdinand Lacina, im Board des Bankhauses Medici. Diese Wiener Privatbank, die nach dem Auffliegen des Betrugssystems Madoff ihre Pforten für immer schließen musste, gilt als Hauptquartier des Madoff-Betrugssystems in Europa. Sowohl der ehemalige Bundeskanzler Gusenbauer aber auch der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Häupl haben als Testimonial noch im Jahre 2008 für die Bank Medici und ihre betrügerischen Geschäfte geworben, so Strache. (Mehr dazu unter

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15532/imfname_314561.pdf

)

Aber auch ehemalige Vorstandsmitglieder der Bank-Austria, allesamt brave rote Genossen, dürften schon seit Anfang der 2000er Jahre über das Risiko und die Gefahren des Madoff-Systems durch interne Revisionsberichte der Bank Austria informiert gewesen sein.

Hier ist besonders bemerkenswert, dass das renommierte amerikanische Rechtsanwaltsbüro BakerHostetler bereits im Dezember 2012 in einem Schreiben der österreichischen Staatsanwaltschaft nahelegte, die damaligen Vorstandsmitglieder der Bank Austria Gerhard Randa, Stefan Zapotocky, Werner Kretschmer und Peter Fischer ebenfalls in die Liste der dringend Verdächtigen aufzunehmen. Dass Gerhard Randa bis zum Jahr 2008 im Finanzvorstand von Frank Stronachs Magna in Toronto tätig war, sei hier nur am Rande erwähnt und ist vermutlich nur ein Zufall. Ein Zusammenhang seiner Tätigkeit bei Stronach mit dem kriminellen Madoff-System ist zumindest derzeit nicht nachweisbar, so Strache. (Mehr dazu unter

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15942/imfname_323054.pdf

)

Der Gesamtschaden, der alleine durch den österreichischen Teil des Madoff-Systems verursacht wurde, beläuft sich auf rund 20 Milliarden US-Dollar. Diese Gelder sind für die privaten Anleger vermutlich für immer verloren. Es gibt heute massive Indizien und Unterlagen die beweisen, daß die AVZ-Stiftung mit Wissen und Unterstützung wesentlicher Vertreter der Stadt Wien und der Wiener SPÖ hier Volksvermögen in die Waagschale geworfen hat und zudem selbst als Vertriebspartner des Verbrechers Bernhard Madoff aufgetreten ist. Wir erwarten eine baldige Stellungnahme von Bürgermeister Häupl und Finanzstadträtin Brauner diesen unfassbaren Verdachtsmomenten, so Strache abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle