ÖH Uni Wien: Schikanen bei Studienzulassung müssen abgeschafft werden, nicht ausgeweitet.

Potentielle Studierende werden an der Universität Wien systematisch vom Studium abgehalten.

Wien (OTS) - "Die Universität Wien versucht krampfhaft die Anzahl der Studienbeginner*innen möglichst gering zu halten", so Lucia Grabetz, Cathy Schneider und Stephanie Marx von Vorsitz-Team der Österreichischen Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien (ÖH Uni Wien). Zusätzlich zur Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP), der verkürzten Anmeldefrist, den Aufnahmetests und weiteren schon bestehenden Hürden bei der Zulassung zu diesem Test, beispielsweise in Form von Online-Assessments, sollen Studierende diesen Hindernislauf jetzt auch noch selbst finanzieren. Rektor Engl ließ verlautbaren, Aufnahmetests kostenpflichtig machen zu wollen. Die Begründung lautet, dass nicht alle Angemeldeten zu den Tests erscheinen.

"Rektor Engl will die ohnehin schon bestehende Abschreckungspolitik noch verschärfen, indem die Zulassung zu Aufnahmetests jetzt auch an die finanziellen Möglichkeiten der Studierenden gebunden sein soll, so das Vorsitz-Team. "Die Universität macht keine Anstalten, die Gründe für das Nicht-Erscheinen zu Aufnahmetests zu ergründen und Hindernisse abzubauen - dies wäre ein Ansatzpunkt, statt sich über "mangelnde Verbindlichkeit" zu echauffieren." Zumindestens ein Grund dürfte die sehr frühe Anmeldefrist für die Studienwahl sein.

Die Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien erinnert daran, dass Österreich mit einer Akademiker_innenquote von 19% weit hinter dem OECD Durchschnitt von 38% und dem EU2020-Ziel von 40% zurück liegt. Weitere Hürden bei der Zulassung zum Studium werden daran sicher nichts verbessern, sondern die Situation weiter verschlechtern.

