BZÖ-Fauland: ÖVP-Außenpolitik ist mehr als abgesandelt

Leiden ÖVP-Politiker an Neutralitäts-Neurodegeneration?

Wien (OTS) - Als "absolut unglaubwürdig in ihrer sicherheitspolitischen Haltung" bezeichnet BZÖ-Bündniskoordinator Markus Fauland die ÖVP angesichts ihres Versuchs mit einer Scheindiskussion um die nicht mehr vorhandene Neutralität Österreichs im laufenden NR-Wahlkampf zu punkten.

"Wie schlecht müssen die aktuellen Umfragewerte der ÖVP sein, wenn sie mangels eigener Themen und dem dramatischen Glaubwürdigkeitsverlust des, auch in allen außenpolitischen Fragen völlig abwesenden, Spitzenkandidaten Spindelegger zum "Neutralitätskalauer" greifen? Es waren die ÖVP und Michael Spindelegger, die jahrelang für den Beitritt Österreichs zur NATO waren und jetzt aus offensichtlicher Hilflosigkeit den Retter der nicht vorhandenen Neutralität spielen", so Fauland. "Spindelegger und Co. Glauben leiden wohl unter Neurodegeneration, wenn sie irgendjemand im Lande vorspielen wollen, sie wären nie für den Beitritt zur NATO gewesen. Die Zitate vom Lipizzaner und Mozartkugelvergleich Wolfgang Schüssels hinsichtlich der Neutralitätswirkung bis zum Festhalten an der NATO-Option durch Michael Spindelegger sind in jedem Archiv nachlesbar", erinnerte der BZÖ-Bündniskoordinator.

Im aktuellen SYRIEN-Konflikt so zu tun, als ob Österreich neutral wäre, aber als zuständiger Außenminister täglich bis zu 60 Militärjets durch den eigenen Luftraum zu winken, wobei davon fast 2/3 NATO-Maschinen sind, entbehre nicht einer gewissen Schamlosigkeit der Argumentation. Den Österreichern werde entrüstete Neutralitätsbewahrung vorgespielt und gleichzeitig fehle jede außenpolitische Initiative der zuständigen ÖVP-Politiker in der Region. "Ein Alois Mock hätte gewusst was zu tun ist und hätte weder die Bürger belogen, noch das Land außenpolitisch blamiert, wie dies derzeit unter Michael Spindelegger der Fall ist", so Fauland, der abschließend an das Desaster rund um den GOLAN-Abzug erinnerte.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ