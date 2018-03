Blockade. Lobbyismus. Kapitalinteressen. Das "Schwarzbuch ÖVP" jetzt als E-Book

Warum die "Volkspartei" Österreich lahm legt, erklären u.a. Niki Kowall, Clemens Staudinger und Volker Plass

Wien (OTS) - ÖVP- Obmann Michael Spindelegger spricht im laufenden Nationalratswahlkampf viel von "Entfesselung". Die Wirtschaft will er entfesseln. Das ganze Land wähnt er in Fesseln: "Wir müssen Österreich entfesseln", sagt der ÖVP-Obmann. Und das nach 27 Jahren ÖVP in der Regierung.

Das "Schwarzbuch ÖVP" klärt auf. In 25 Kapiteln erwarten den politisch Interessierten Texte, Infografiken und Interviews mit Niki Kowall (SPÖ-Sektion 8), Clemens Staudinger (Schwarzbuch Raiffeisen) und Volker Plass ("Grüne Wirtschaft"). Warum wehrt sich die ÖVP etwa gegen eine Bildungsreform? Welche Rolle spielen die Großkonzerne und Banken? In den trüben Wässern zwischen Lobbyismus und Kapitalinteressen entsteht ein klares Bild der Bünde-Partei: Die ÖVP blockiert sich strukturbedingt selbst und damit die Politik im Österreich.

Warum das so ist, erfahren Sie unter www.schwarzbuchoevp.at,

https://www.facebook.com/schwarzbuchoevp und

http://www.youtube.com/schwarzbuchoevp

