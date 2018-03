Die größte Flirtparty Deutschlands: Ca. 1 Mio. Oktoberfest-Besucher bereit für einen One-Night-Stand beim Münchener Oktoberfest 2013

München (ots) - Singleboersen-Experten.de geben Tipps in welchem Zelt der Flirt am besten gelingt.

Die 180. Auflage des Oktoberfestes wird in wenigen Tagen anlaufen. Doch für viele Besucher ist das Oktoberfest längst nicht nur eine Gelegenheit, um zu feiern und das traditionelle bayerische Bier zu trinken. Für eine große Mehrheit der Besucher ist das Oktoberfest auch die vermutlich größte internationale Flirtbörse der Welt, die nicht online, sondern in der realen Umgebung stattfindet.

Eine Umfrage des Onlineportals http://www.singleboersen-Experten.de während der 179. Wiesn in der Bayerischen Landeshauptstadt ergab, dass 65% der befragten Personen sich auf einen Flirt während des Oktoberfestes einlassen würden. Mehr als die Hälfte davon (55%) können sich sogar vorstellen die nächste Liebe auf dem Oktoberfest kennenzulernen. Ferner besagt die Umfrage, dass 35% der befragten Männer sogar einen Schritt weiter gehen würden und nach einem Flirt gleich Ihre Dirndl-Schönheit mit nach Hause zu einem One-Night-Stand einladen würden. Die befragten Frauen waren hier etwas zurückhaltender, 14% der flirtwilligen Frauen haben einen One-Night-Stand nicht ausgeschlossen.

Auf Basis der Besucherzahlen des Vorjahres ergibt die Hochrechnung der Singleboersen-Experten.de eine Gesamtzahl von 4,16 Mio. flirtwilligen Oktoberfestbesuchern. Über 700.000 Männer und knapp 300.000 Frauen würden bei der gleichen Hochrechnung und einer angenommen Gleichverteilung der Geschlechter einen One-Night Stand nicht ausschließen. Bei den Online-Singlebörsen können nur spezialisierte Casual-Dating Portale mit solch einer hohen Bereitschaft zum One-Night-Stand aufwarten.

Damit das Oktoberfest unter dem Aspekt des Flirts für alle Flirtwilligen erfolgreich bleibt, haben die Singleboersen-Experten.de die Top 5 Festzelte definiert, wo mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Wunschflirt auf sie wartet:

Allgemein gut zum Flirten:

Hacker Festzelt - Der Himmel der Bayern

Das Hacker Festzelt fasst 6.900 Mann und zieht vornehmlich jüngeres und internationales Publikum an. Ab 19 Uhr kann man eine richtig gute Party erwarten.

Schützenfestzelt

Im Schützenfestzelt herrscht eine angenehme familiäre Atmosphäre und es wird richtig gut gefeiert. Wer ohne Reservierung kommt, sollte frühzeitig da sein, da das Zelt ziemlich schnell voll sein kann.

Schottenhamel Festhalle

Sehr gute und ausgelassene Partystimmung. Feierfreudige Abiturienten und Studenten sorgen oft für eine gute Party.

Internationale Flirts:

Hofbräu Festzelt

Das Hofbräu Zelt ist das größte Zelt auf der Wiesn und vermutlich auch international das Bekannteste. Dementsprechend hoch die Chance hier viele neue internationale Kontakte zu knüpfen.

Geheimtipp von Singleboersen-Experten.de

Ochsenbraterei

Nicht nur der Ochs am Spieß ist das Hauptargument, um in die Ochsenbraterei zu gehen. Unser absoluter Geheimtipp, was die Stimmung und das Feiern angeht. Hingehen!

Eine Infografik zum 180. Oktoberfest fasst die wesentlichen Aussagen der Singleboersen-Experten zusammen. Die Infografik ist unter folgendem Link zu finden:

http://ots.de/yrvWv

Die Singleboersen-Experten wünschen allen einen erfolgreichen Flirt und eine friedliche Wiesn!

