BZÖ-Haubner: "Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Elternsache"

Tscharnutter: "Die Patchwork-Familie ist mittlerweile Lebensrealität für viele Familien"

Wien (OTS) - "Das BZÖ orientiert sich in seiner Frauenpolitik an der Realität des Lebens. Es muss für Frauen im Berufsleben mehr gerechtere Chancen geben, denn die Einkommensschere klafft immer mehr auseinander, aber es wird nichts dagegen gemacht", sagte BZÖ-Frauensprecherin Abg. Ursula Haubner in der gemeinsamen Pressekonferenz mit BZÖ-Chef Josef Bucher und mit der Vorsitzenden der "Familienzukunft Österreich", Mag. Heidrun Tscharnutter.

"An den Einkommensverlusten, die Frauen einfach haben, tragen nicht nur die Teilzeitarbeit oder die fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen Schuld, sondern in erster Linie sind es die Berufe, die schlechter bezahlt sind, wie etwa die Sozialberufe, wo man sich um ältere Menschen kümmert und diese betreut. Das ist ein Zukunftsmarkt von jetzt schon 350.000 Beschäftigten in Österreich, in dem hauptsächlich Frauen arbeiten und in dem aber nicht nach Leistung bezahlt wird. Hier wird die Arbeit am und mit dem Menschen nicht wertgeschätzt. Die Gewerkschaften und die Sozialpartner müssen endlich entsprechend der Leistung die Löhne verhandeln, denn das würde das Auseinanderklaffen der Einkommensschere bremsen", sagte Haubner.

"Weiters müssen derzeit Eltern - davon besonders häufig Frauen - nach der Karenzzeit mit einem geringeren Gehalt wiedereinsteigen, daher muss die Karenzzeit für die Einstufung bei einem Wiedereinstieg ins Berufsleben angerechnet werden. Karenzzeit ist nämlich nicht Urlaubszeit, sondern eine sehr wertvolle Zeitspanne. Diese Anrechnung gibt es bereits in 75 Kollektivverträgen, wir fordern jetzt eine rasche, generelle Umsetzung für alle weiteren Kollektivverträge. Auch soll die Familienzeit als Karrierebaustein angerechnet werden, wenn eine Frau Karriere machen möchte. Wenn Betriebe entsprechende Angebote für Frauen machen, sollen diese Unternehmen im Gegenzug Anreize im Bereich der steuerlichen Absetzbarkeit erhalten. Das wäre ein wichtiger und richtiger Schritt, um auch hier die Familien- und Frauenfreundlichkeit zu zeigen", betonte Haubner.

"Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht ausschließlich Frauen-, sondern Elternsache. Daher wollen wir den Vätern mehr Möglichkeiten geben, sich in der Familie einzubringen -und zwar unmittelbar nach der Geburt. Die Väter, die unmittelbar nach der Geburt Verantwortung übernehmen wollen, sollen mehr Chancen - in Form eines freiwilligen Papamonats - dazu bekommen. Dieses freiwillige Vatermonat, das es schon im öffentlichen Dienst, aber noch nicht in der Privatwirtschaft gibt, wäre ganz einfach von den bestehenden Vatermonaten im Karenzgeld und im Kinderbetreuungsgeld nach vorne zu verlegen, damit während des Mutterschutzes der Frau auch der Vater dieses eine Monat nehmen kann, wenn er es möchte", schlug Haubner vor.

Auch die Vorsitzende der "Familienzukunft Österreich", Mag. Heidrun Tscharnutter plädierte in ihrem Statement für ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Wahlfreiheit: "Es kann nicht Aufgabe des Staates oder der Politik sein, Frauen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben gestalten sollen." Mehr Flexibilität zu ermöglichen, sei deshalb Hauptanliegen der BZÖ-Frauen- und Familienpolitik, betonte Tscharnutter, die dazu drei konkrete Forderungen nannte: Die jährliche Valorisierung von Familienleistungen, die Abschaffung der Zuverdienstgrenze beim Kindergeld und eine Modernisierung des Familienbilds.

"Nicht nur Alleinerzieherinnen sind vielfach akut armutsgefährdet, immer öfter sind es auch mittelständische Familien, etwa Mehrkindfamilien, die durch den inflationsbedingten Wertverlust bei den Familienleistungen zunehmend von Armut bedroht sind. Die Zuverdienstgrenze beim Kindergeld erweist sich für viele Frauen als ernstzunehmendes Hindernis auf dem Weg, Kinder und Beruf zu vereinbaren. Nicht zuletzt bin ich auch davon überzeugt, dass wir durch die Abschaffung der Zuverdienstgrenze dazu beitragen können, die Väterbeteiligung in der Familienarbeit zu erhöhen." Zudem habe sich das Familienbild in den letzten Jahrzehnten massiv geändert, hier brauche die Politik dringend mehr Realitätsbezug: "Die Patchwork-Familie ist mittlerweile Lebensrealität für viele Familien. Hier gehen wir mit unserem Vorschlag, Unterhaltsleistungen für Väter zu 50 Prozent steuerlich absetzbar zu machen, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Ziel muss es sein, dass alle Kinder gleich viel wert sind und es finanziell möglich bleibt, auch eine zweite Familie zu gründen", schloss Tscharnutter.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ