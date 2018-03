BZÖ-Bucher: "5.000 Mütter müssen auf Unterhalt verzichten, da Staat nicht in Vorleistung tritt"

"Wir wollen in unserer Frauenpolitik so wenig wie möglich Vorschriften und ein Maximum an Wahlfreiheit und Selbstbestimmung"

Wien (OTS) - "Wir wollen in unserer Frauenpolitik so wenig wie möglich Vorschriften machen. Den Frauen muss von Seiten der Politik ein Maximum an persönlicher Wahlfreiheit und Selbstgestaltung zugebilligt werden". Mit diesen Worten definierte BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher bei einer gemeinsamen Presskonferenz mit Familiensprecherin Abg. Ursula Haubner und BZÖ-Kandidatin Mag. Heidrun Tscharnutter die BZÖ-Politik der modernen Mitte für die Frauen. "Der Staat soll sich in Zukunft ausschließlich darauf konzentrieren, die noch immer bestehenden Ungerechtigkeiten in der Frauenpolitik zu beseitigen - vor allem in den Bereichen, in denen die Frauen finanziell gegenüber den Männern schlechter gestellt sind", so Bucher weiter.

Der BZÖ-Chef hob die 245.000 Alleinerzieherinnen in Österreich hervor, die oftmals auf sich allein gestellt seien und massiv mit den Teuerungen zu kämpfen hätten - immerhin 65.000 Frauen seien akut armutsgefährdet. "Gerade aber die Bekämpfung der Armut dieser Frauen muss ein Hauptanliegen der Politik in den nächsten Jahren sein. Die BZÖ-Strategie dazu ist völlig klar: Wir wollen mit der Forderung nach einer Steuersenkung diese Armut bekämpfen. Jene Frauen, die einem Erwerb nachgehen, sind durch unser Fair-Tax-Modell die Hauptprofiteure - diesen Frauen bleibt mehr in der Geldbörse", erklärte Bucher.

Darüber hinaus gehe es ihm, Bucher, auch um bestehende Gesetzeslücken, die ganz konkrete Armutsfälle nach sich ziehen würden: "Es gibt in Österreich noch immer alleinerziehende Mütter, die vom Vater keinen Unterhalt bekommen, etwa weil er arbeitslos ist oder sich ins Ausland abgesetzt hat. Konkret sind davon 5.000 Mütter in Österreich betroffen. Diese 5.000 Alleinerzieherinnen müssen auf Unterhalt verzichten, da hier der Staat - im Gegensatz zur Unterhaltsbevorschussung bei zahlungsfähigen, aber nicht zahlungswilligen Vätern - nicht in Vorleistung tritt, da er das Geld nicht vom Vater zurückfordern kann. Das ist eine Gesetzeslücke, die rasch geschlossen werden muss", forderte Bucher und weiter: "Das wird von uns in der nächsten Legislaturperiode sofort beantragt, damit diese Lücke geschlossen werden kann und der Staat künftig auch in diesen Fällen zur Unterstützung der betroffenen Alleinerzieherinnen in Vorleistung tritt. Für mich ist es unverständlich, dass wir noch immer solche Fälle in Österreich haben. Da geht es um zehn Millionen Euro, die hier an Mehraufwand für den Staat entstünden. Dieser Betrag muss aufgewendet werden. Keine Mutter darf in unserem Land mehr von der Armut betroffen sein", sagte Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ