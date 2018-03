AK Kaske: Studienförderung dringend reformieren

AK unterstützt Forderungen der Hochschulkonferenz nach Stipendienreform

Wien (OTS) - "Die Erhöhung und der Ausbau der Studienbeihilfen sind längst überfällig", sagt AK Präsident Rudi Kaske anlässlich der heutigen Präsentation des Berichts der Arbeitsgruppe der Hochschulkonferenz "Soziale Absicherung Studierender". Kaske fordert von der neuen Bundesregierung eine umfassende Stipendienreform.

Obwohl die Anzahl der Studierenden stark gestiegen ist, ist die Zahl der BezieherInnen von Stipendien gesunken. Nur noch knapp 15 Prozent der Studierenden erhalten ein reguläres Stipendium. Das belegt die jüngste Studierendensozialerhebung. Ein Hauptgrund für den Rückgang ist die "kalte Progression", da die Fördersätze und Grenzwerte seit 2007 nicht mehr angehoben wurden.

Ein weiterer Problempunkt ist die Höhe der Beihilfe. Aktuell beträgt sie im Schnitt 272 Euro pro Monat und liegt damit deutlich unter der Höchststudienbeihilfe von 674 Euro im Monat.

Aus AK-Sicht ist zudem zu kritisieren, dass aufgrund des Steuersystems Kinder von Landwirten und Selbstständigen eine deutlich höhere Bezugsquote aufweisen und auch höhere Beihilfen erhalten als studierende Arbeiterkinder. So erhielten 43 Prozent der studierenden Kinder von Landwirten eine "normale" Studienbeihilfe, bei den Arbeiterkindern waren es nur 26 Prozent. "Doch gerade die Studienchancen von Kindern aus ArbeitnehmerInnenfamilien, aber auch von Studierenden am zweiten Bildungsweg hängen stark von einem guten System ab. Eine Novelle des Studienförderungsgesetzes muss daher so rasch als möglich erfolgen", betont der AK Präsident.

Die Forderungen der AK im Detail:

+ Eine Anhebung der Stipendienhöhen und des Einkommensberechnungsschemas gemäß der Lohn- und Preisentwicklung

+ Eine Reform der Einkommensberechnung im Sinne der Gleichbehandlung von Kindern von unselbstständig Erwerbstätigen gegenüber Kindern von Landwirten und Selbstständigen - etwa durch eine deutliche Anhebung der Freibeträge für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

+ Verbesserungen beim Selbsterhalter-Stipendium - etwa durch eine Anhebung der Altersgrenze auf zumindest 40 Jahre

+ Verbesserte Informationen und Abbau von gesetzlichen Hürden für die Studierenden - etwa bei den Bestimmungen zum Studienwechsel

