SPÖ-Bauern fordern Rechtshilfereferat in Bauernkammern

Wien (OTS/SK) - Der Bundesvorsitzende der SPÖ-Bauern, ÖR LKR Josef Etzenberger, spricht sich für die Einrichtung eines Rechtshilfereferats in den Bauernkammern aus: "Aufgrund der bisherigen Erfahrungen rund um die Almfutterflächenberechnungen, aber auch aufgrund der vielen sonstigen Anliegen der bäuerlichen Familienbetriebe sollte die Landwirtschaftskammer dem Beispiel der Arbeiterkammer folgen und für ihre Mitglieder eine geeignete Rechtsvertretung bereit stellen", betonte Etzenberger am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Es sei nicht einzusehen, dass es für Landwirte keine Rechtsbeihilfe gebe, so wie sie etwa für Arbeitnehmer durch die Arbeiterkammer angeboten wird. "Die zuletzt so aktuellen Fälle im Bereich der Almfutterflächen-Feststellungen haben gezeigt, wie groß die Rechtsunsicherheit häufig ist", führte Etzenberger aus. In diesen Fällen seien die bäuerlichen Familienbetriebe auf den Kosten für die Rechtshilfe und den notwendigen Rechtsbeistand sitzen geblieben. "Dass darf es in Zukunft nicht mehr geben", erklärte Etzenberger.

Es wäre ein "wichtiger Modernisierungsschub im Bereich der Kammerorganisation", wenn künftig den Mitgliedern der Landwirtschaftskammer ein geeigneter Rechtsschutz angeboten werden könnte, so Etzenberger, der bekräftigte: "Ich werde mich dafür einsetzten, dass es dazu kommt." (Schluss) sc

