Treffsicher formulieren: So werden Blogs, Mails und Kurzgeschichten auch gelesen (mit Geräusch)

Baierbrunn (OTS) - 0-Ton: 5 Sekunden (Geräusch tippen)

Da tippt man schnell mal den Text für einen Blog, eine Mail oder man lässt der Phantasie freien Lauf und setzt sich an eine Kurzgeschichte oder gar an einen Roman. Wenn man mit seinen Texten aber Leser erreichen möchte, braucht es mehr als einen interessanten Inhalt, denn Leser bzw. User schätzen präzise formulierte, locker geschriebene Texte, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Diese Begabung fällt allerdings nicht vom Himmel, sondern vieles ist Handwerk und lässt sich erlernen. So ist zum Beispiel die richtige Satzlänge wichtig, erklärt Kai Klindt, stellvertretende Chefredakteur und fügt hinzu:

0-Ton: 23 Sekunden

Weil zu lange Sätze schwer zu verstehen sind. Es gibt im Journalismus so eine Grundregel, dass ein gut verständlicher Satz nicht mehr als 21 Wörter beinhalten sollte. Die Bandbreite ist da im deutschen Sprachraum sehr groß. Es gibt eine bekannte Boulevardzeitung, die kommt im Schnitt auf 5 Worte, während man bei Thomas Mann auch mal 31 Worte in einem Satz finden kann. Besonders gut, besonders unterhaltsam ist es immer, wenn man kurze und lange Sätze im Wechsel schreibt.

Aber es gehört noch mehr dazu, um einen Text lebendig und dynamisch zu formulieren:

0-Ton: 16 Sekunden

Ein guter Tipp ist, dass man immer auf aktive Formulierungen achtet, passive Formulierungen vermeidet. Aktiv geschriebener Text wirkt einfach schneller, beweglicher und dynamischer. Ein ganz einfaches Beispiel, statt: "Ich wurde gebeten", klingt es viel besser, wenn man schreibt: "Man bat mich".

Und auch hier ist ganz eindeutig neben dem Talent auch einfach Fleiß gefragt, um seinen Text noch abwechslungsreicher zu gestalten:

0-Ton: 21 Sekunden

Man kann seinen Wortschatz ganz gezielt erweitern. Das kann man trainieren, zum Beispiel, indem man sich einen Begriff nimmt, einen ganz einfachen Begriff wie "gehen" und sich dafür dann Synonyme ausdenkt, zum Beispiel: schlendern, laufen, schleichen, bummeln, rennen. Da kann man sich ja ganz viel vorstellen. Und ein Tipp noch zum Schluss. Man sollte abgedroschene Phrasen möglichst vermeiden. Ein Beispiel wäre: Übung macht den Meister.

Mit einem größeren Vokabular, der richtigen Satzlänge und den stilsicheren Formulierungen wird ganz bestimmt auch Ihr Text gerne und viel gelesen, meint der Senioren Ratgeber.

