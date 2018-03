Wlodkowski: Völlig verkehrt - ILUC-Modell fördert indirekt fossile Energie

Unbrauchbare ILUC-Faktoren liefern nur Hausnummern statt Fakten

Wien (OTS) - "Es ist nicht nachvollziehbar, dass trotz Höchstwerten bei Arbeitslosigkeit und Energieabhängigkeit in der EU ein aufstrebender und zukunftsträchtiger Zweig wie die Biotreibstoffbranche mit willkürlich gewählten ILUC-Faktoren massiv geschädigt und der gesamte Sektor mit grob mangelhaften sowie höchst umstrittenen Modellansätzen gefährdet wird. Anstatt die innereuropäische Wirtschaft zu stärken und Wertschöpfung im Binnenmarkt zu generieren, unterstützt man durch derart sinnwidrige Aktivitäten mit Milliarden Euro für Ölimporte aus Krisenregionen indirekt die Umweltzerstörung, die Bürgerkriege und die Unterdrückung in diesen Ländern", zeigt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, keinerlei Verständnis für diese Fehlentwicklung in der EU.

"Allein die Emissionen aus der militärischen Sicherung der Ölförderung im Nahen Osten können mit 98 g CO2/MJ beziffert werden. Dieser zusätzliche indirekte Emissionswert bei Rohöl wäre deutlich höher, als der fragwürdige Pauschalwert von 83,8 g CO2/MJ für fossilen Treibstoff und würde damit dessen Emissionswert mehr als verdoppeln. Während die indirekten Belastungen bei fossilen Energieträgern gezielt unterschlagen werden und nur untaugliche Pauschalwerte bei Erdöl als Vergleichsbasis gelten, kennt die Phantasie bei der Anlastung biogener Treibstoffe mit konstruierten ILUC-Hausnummern offenbar keine Grenzen", kritisiert Wlodkowski.

ILUC: Faule Tricks statt Fakten

"Seit geraumer Zeit versuchen unterschiedlichste Akteure mit gezielten Fehlinformationen biogene Treibstoffe schlechtzureden. Dabei wird ganz tief in die Trickkiste gegriffen, um Bioethanol und Biodiesel, die derzeit einzigen nennenswerten Alternativen zu konventionellem Benzin und Diesel, möglichst negativ darzustellen. Über einen dieser faulen Tricks mit der Kurzbezeichnung 'ILUC' wird seit geraumer Zeit sehr kontrovers im Europäischen Parlament gestritten. Dabei wird von Biotreibstoffgegnern versucht, mit einem haarsträubend fehlerhaften Globalmodell willkürlich konstruierte Schätzwerte für nicht messbare 'indirekte Landnutzungsänderungen (ILUC)' den biogenen Treibstoffen anzulasten. Obwohl sogar die Autoren des ILUC-Globalmodells selbst eingestehen, dass wegen der vielen Fehlerquellen die so ermittelten 'ILUC-Faktoren' als legistische Grundlage ungeeignet sind, versuchen unterschiedliche Gruppen nach wie vor, dieses umstrittene Konzept zu propagieren und in Richtlinien der EU zu verankern", so Wlodkowski zur gestrigen Abstimmung im EU-Parlament.

ILUC-Werte: Hausnummern ohne Aussagekraft

"Einer der renommiertesten Ökobilanz-Experten, Prof. Matthias Finkbeiner von der TU Berlin, bringt die Kritik an dem untauglichen ILUC-Konzept ganz klar auf den Punkt: Die mangelnde wissenschaftliche Belastbarkeit und Konsistenz der ILUC-Modelle und ihrer Daten machen die Angabe einzelner, konkreter Werte für ILUC-Faktoren unseriös. Solche Einzelwerte sind Hausnummern ohne Aussagekraft. Finkbeiner hat in einer umfangreichen Studie gezeigt, dass ILUC-Faktoren nicht den Qualitätsanspruch belastbarer wissenschaftlicher Erkenntnisse erfüllen und es keinen Sinn ergibt, die in dieses Modell eingesetzten Daten zu einem gemeinsamen Indikator zusammenzuzählen", stellte Wlodkowski unmissverständlich fest.

Biotreibstoff bringt Jobs

"Mit Biotreibstoffen wird nicht nur die Versorgungssicherheit bei flüssigen Energieträgern verbessert, die Nebenprodukte aus der Produktion von Bioethanol und Biodiesel, wie Rapsschrot und DDGS beziehungsweise Actiprot, spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Eiweißfuttermitteln in der EU. Die Erzeugung von Biokraftstoffen der 1. Generation ist ein effizienter Weg, um das Defizit der EU an pflanzlichem Eiweiß auszugleichen, um die Stabilität der Warenmärkte und der Preise für Verbraucher und Landwirte zu verbessern, um die bestmögliche Nutzung der EU-Produktionskapazitäten im ländlichen Raum zu sichern und um bis zu 200.000 Jobs in diesem Sektor sicherzustellen. Diese positiven Effekte der Biokraftstoffbranche werden nun mit untauglichen ILUC-Modellen gefährdet. Offensichtlich haben einige weltfremde Akteure die kritische wirtschaftliche Situation, in der sich viele Mitgliedstaaten der EU befinden, noch immer nicht verstanden", warnt Wlodkowski.

