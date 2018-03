BMUKK präsentiert zeitgenössische österreichische Kunst in Istanbul

BM Schmied: "Medium der Begegnung." Die Ausstellung "Desiring the real" zeigt Werke von 25 österreichischen KünstlerInnen im Rahmen der 13. Istanbul Biennale 2013

Wien (OTS/BMUKK) - Desiring the Real ist eine Wanderausstellung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, Sektion für internationale Angelegenheiten und Kultus, und präsentiert Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die in den vergangenen Jahren für die Kunstsammlung des Bundes angekauft wurden, ergänzt durch Leihgaben.

Im Rahmen der 13. Istanbul Biennale 2013 werden ab 13. September 2013 die Werke von 25 österreichischen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, die sich mit unterschiedlichen Modellen der Wirklichkeit beschäftigen und die Bedeutsamkeit von Realität ins Zentrum ihrer Arbeit stellen. Die Sehnsucht, das Begehren als schöpferische Kraft ist die Triebfeder und die Wirklichkeit ist das Material, aus dem die Kunst entsteht. Die Sehnsucht nach der Realität ist eine künstlerische Suche, die mit Bildern, Worten, Installationen und Filmen unsere Existenz zu ergründen versucht.

"Kunst ist Medium der Begegnung. Die internationale Vermittlung junger, österreichischer Kunst ist einer der großen Schwerpunkte und Zielsetzungen meiner Kulturpolitik", so Bundesministerin Dr. Claudia Schmied. "Mir ist es wichtig, junge österreichische Künstlerinnen und Künstler international zu positionieren, sie bekannt zu machen und sie zu vernetzen. Die Ausstellung Desiring the Real leistet dazu einen wichtigen Beitrag."

Desiring the Real wird in Istanbul von September bis November 2013 an vier unterschiedlichen Ausstellungsorten gezeigt: im DEPO, in der Jewish Bakery, im Österreichischen Kulturforum Istanbul und an der Contemporary Istanbul, im Rahmen des OMV Spezialprojekts Dyialog: Art from Vienna.

Es werden KünstlerInnengespräche, Podiumsdiskussionen und Performances stattfinden. Die Veranstaltungen verstehen sich als gezielte Maßnahme des BMUKK zur internationalen Vernetzung und Sichtbarmachung junger österreichischer KünstlerInnen.

Veranstaltungsorte und -daten:

DEPO

Ausstellungsdauer 13.09.-13.10.13

DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12

Tophane 34425 Istanbul

www.depoistanbul.net/en

Jewish Bakery

Ausstellungsdauer 13.09.-10.11.13

Hamursuz Firini

Sair Ziya Pasa Yokusu. No: 13 Kuledibi Tünel Beyoglu

Istanbul / Türkiye

Österreichisches Kulturforum Istanbul

Ausstellungsdauer 03.10.-10.11.13

Köybasi Cad. 44

34464 Yeniköy (P.K. 13) Istanbul

Contemporary Istanbul

Ausstellungsdauer 06.11.-10.11.13

Bodrum Contemporary Art Campus

Göktepe Cad. Sakli Vadi Evleri, Yahsi - Bodrum / Mugla, Istanbul www.contemporaryistanbul.com

