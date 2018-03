NEWS: Geheime Post an die ÖVP

Telekom mailte an Wilhelm Molterer, um Möglichkeit einer Rechnungshofprüfung zu verhindern. Zugleich sponserte man Molterers Fußballverein.

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS veröffentlicht in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe eine Mail des Telekom-Managers Hannes Ametsreiter an den damaligen ÖVP-Spitzenpolitiker Wilhelm Molterer, die beim beurlaubten Telekom-Manager Michael Fischer sichergestellt wurde. Der Betreff: "Argumente RH-Gesetz".

In der Nachricht, die an Molterers GMX-Adresse und nicht an seine offizielle Parlaments-Mailadresse ging, wird argumentiert, dass die Möglichkeit einer Rechnungshofprüfung der Telekom "Investoren massiv abschrecken" würde.

Die Telekom sponserte von 2006 bis 2008 über die Firma des Lobbyisten Peter Hochegger den Fußballverein SV Sierning aus Molterers Heimatgemeinde. In den Jahren 2009 bis 2011 - also auch zum Zeitpunkt der Mail - zahlte die Telekom direkt an den SV Sierning. Der von der Staatsanwaltschaft Wien eingesetzte Sachverständige schreibt in seinem Gutachten zu dem umstrittenen Sponsoring, dass dieses "ohne Vermittlung von Mag. Wilhelm Molterer (ÖVP) nicht in dieser Höhe bzw. womöglich überhaupt nicht zustande gekommen wäre".

Tatsächlich wurde im Frühjahr 2010 eine weitere Verschärfung des erst 2009 novellierten Rechnungshofgesetzes debattiert. Eine Absenkung der Prüfzuständigkeit auf 25 Prozent Staatsanteil - davon wäre auch die Telekom betroffen gewesen - scheiterte jedoch. Der Grüne Rechnungshofsprecher Werner Kogler sagt: "Je länger das gedauert hat desto weniger war die ÖVP zu einer Absenkung bereit. Mich persönlich hat zudem immer gewundert, dass da nicht der schwarze Rechnungshofsprecher das Sagen hatte, sondern Wilhelm Molterer."

Telekom-Chef Ametsreiter nahm gegenüber NEWS über seinen Pressesprecher Stellung: "Dass ein Generaldirektor die Interessen seines Unternehmens vertritt und daher diese Standpunkte auch Politikern, die Gesetzesänderungen planen, darlegt, ist wohl das Selbstverständlichste der Welt." Es bestehe kein Naheverhältnis zu Molterer und man stehe noch heute auf dem Standpunkt, "dass wir niemals der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen können, weil der Staat bei uns keinen beherrschenden Einfluss ausübt".

Im Übrigen habe Hannes Ametsreiter das Sponsoring von Molterers Fußballverein im Jahr 2011 beendet.

Der Sachverständige schreibt zur Molterer-Mail: "Inwiefern hier eine Äquidistanz von Abgeordneten oder gar der Exekutive im Sinne der übertragenen Aufgaben gewährleistet ist, obliegt der rechtlichen Würdigung durch das Gericht."

Rückfragen & Kontakt:

NEWS

Chefreporter Kurt Kuch

Tel.: 01/21312-1143