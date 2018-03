FPÖ-Leyroutz: SPÖ-Schaunig im Seen-U-Ausschuss der Falschaussage überführt!

Anzeige wird eingebracht!

Klagenfurt (OTS) - Der SPÖ-Kärnten steht ein Riesenskandal ins Haus. Das kündigte heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, an. "Die heutigen Zeugenaussagen offenbarten nämlich eindeutig, dass SPÖ-Finanzreferentin LHStv. Gabriele Schaunig, im Seen-U-Ausschuss gelogen hat. Entgegen ihrer falschen Aussagen waren ihr sowohl der Kaufpreis als auch die wesentlichen Parameter der getroffenen Vereinbarung bekannt, da es darüber nachweislich politische Verhandlungen gegeben hat, an welchen Schaunig teilgenommen hat.

Schaunig will die Inhalte der Sitzungs-Unterlagen zum Seenkauf laut ihrer Zeugenaussage im U-Ausschuss erst in der Regierungssitzung am 20.11.2007 erfahren haben. Nicht nur die heutigen Zeugen Dobernig und Felsner haben Schaunig der Falschaussage überführt, Leyroutz liegen auch weitere Beweismittel vor, die belegen, dass die damalige Landeshauptmannstellvertreterin Schaunig bereits vor der Regierungssitzung am 20.11.2007 in die Verhandlungen über den Kauf der Seen eingebunden war.

"Wir werden sofort eine entsprechende Anzeige gegen Schaunig einbringen", kündigt Leyroutz an und fordert die Vorsitzende des Seen-U-Ausschusses, Barbara Lesjak, auf, es ihm gleich zu tun, ihrer Pflicht nachzukommen und gegen Schaunig eine Anzeige einzubringen. Denn bekanntlich unterliegen Untersuchungsausschüsse nach § 32 der Geschäftsordnung des Kärntner Landtages der Strafprozessordnung. Für die Freiheitlichen stellt sich nun die Frage was Schaunig zu verbergen habe. "Eine Juristin, die eine Falschaussage mit strafrechtlichen Konsequenzen riskiert, macht dies nicht aus Jux und Toller. SPÖ und ÖGB haben noch viel Erklärungsbedarf und wird sich wohl noch warm anziehen müssen", schließt Leyroutz.

