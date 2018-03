SP-Peschek: 10-Punkte Lehrlingsprogramm schafft österreichweit Zukunftsperspektiven für Jugendliche

ÖVP/FPÖ-Lehrlingspolitik erinnert an Geisterbahn

Wien (OTS/SPW-K) - "Das heute im Rahmen eines gemeinsamen Betriebsbesuchs in der Tiroler Rohre GmbH von Bundeskanzler Werner Faymann und Bundesminister Rudolf Hundstorfer präsentierte 10-Punkte Lehrlingsprogramm schafft Zukunftsperspektiven für die Jugend! Wir möchten, dass möglichst alle Jugendlichen ihren Wunschberuf erlernen und dementsprechend auch qualitativ hochwertig ausgebildet werden, denn dies ist das Fundament für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben in Würde. Maßnahmen wie die Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben bei öffentliche Aufträgen sowie mehr Qualität in die Lehrausbildung zu bringen, sind zu unterstützen und werden in Wien bereits projektweise umgesetzt. Dass sich die Initiativen des Landes für Jugendliche bewehren, zeigt schon die Tatsache, dass sich der Anstieg bei der Jugendarbeitslosigkeit stabilisiert hat. Die SPÖ zeigt damit einmal mehr, dass wie sie sich für Chancen der Jugend einsetzt!", begrüßt SP-Lehrlingssprecher und Landtagsabgeordneter Christoph Peschek die Umsetzung des Lehrlingspakets.

Peschek weiter: "FPÖ und ÖVP haben bereits in ihrer gemeinsamen Regierungszeit bewiesen, dass sie ausschließlich Politik für Superreiche und Konzerbosse betreiben. Denn Schwarz-Blau hat die Probezeit für Lehrlinge von zwei auf drei Monate verlängert. Das Ergebnis zeigt, dass Lehrlinge oftmals als billige Arbeitskräfte während der Sommermonate missbraucht werden. Weiters wurde unter Schwarz-Blau die Arbeitszeit von Gastgewerbe-Lehrlingen bis in die Nacht hinein ausgedehnt. Gemeinsam hätten FPÖ und ÖVP wohl am liebsten die überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen eingespart und dieses Geld statt in die Jugend in die Brieftaschen der Firmenbosse investiert. Diese Geisterbahn-Lehrlingspolitik von FPÖ/ÖVP ist einfach zum Gruseln!"

"Die Sozialdemokratie kämpft für Lehrlinge und ArbeitnehmerInnen! Statt 12-Stunden Arbeitstage, Kürzung von überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen oder Lohnraub, braucht es einen Ausbildungsfonds, mehr Qualität in der Lehrausbildung und Arbeitszeitverkürzung!", so Peschek abschließend.

